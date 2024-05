Adventure: Walk and Grow

Cammineremo e scopriremo il territorio accompagnati dalle guide Here I Am più esperte in campi mobili. Sarà un'avventura decisamente unica, ricca di fatiche e soddisfazioni soddifazioni per le mete raggiunte, per la bellezza della strada e del cammino in compagnia.

Età 13-16 anni: 5 giorni itineranti presso le malghe e i rifugi della Lessinia

Perché provare un campo itinerante? Per farcela con gli altri e grazie agli altri; per sperimentarsi nel fare da soli; per lasciare la tecnologia e abbracciare la natura e le relazioni.