Adigeo: il 2 luglio arriva la magica notte bianca

Anche quest’anno il momento tanto atteso è arrivato: sabato 2 luglio cominciano i saldi al Centro Commerciale Adigeo. E insieme a tantissime occasioni sui migliori marchi, ci saranno anche delle belle sorprese per tutti gli amanti dello shopping e non solo. La prima è che i negozi saranno aperti eccezionalmente fino alle ore 23: tanto tempo in più per scoprire le grandi offerte dei negozi di Adigeo, ma anche per passare una bellissima serata con gli amici o con la propria famiglia. E per rendere la giornata ancora più piacevole, Adigeo offrirà una serie di iniziative per la felicità di tutti i suoi clienti, anche dei più piccoli. Dalle 16 arriva la simpatica mascotte Arturo, che farà divertire i bambini con giochi e dolcissime foto ricordo. Dalle 17 alle 22.30 le hostess presenti in Galleria regaleranno dei coupon per una consumazione gratuita nei bar del Centro. L’ideale per prendersi una pausa golosa e ripartire con più energia a caccia di irresistibili sconti.

Ma non è finita: tra le 18 e le 23 andrà in scena una serie di spettacoli che lascerà tutti a bocca aperta: danza aerea, performance scenografiche e tanto altro ancora. E in Galleria, al ritmo dei più famosi brani dagli anni ’70 fino ad oggi, gireranno le Freaky Rollers: tra ballerine acrobatiche, performer di Hula Hoop e Stunt Woman sui pattini a rotelle, il divertimento è assicurato.

Oltre 130 negozi vi aspettano con tantissime offerte! Se volete restare aggiornati su tutte le attività in programma, potete visitare il sito adigeo.com o seguire le pagine social Instagram e Facebook @adigeoverona.