"Raft&Wine" a Verona: una discesa sul fiume Adige degustando i migliori vini del territorio

La corrente dell’Adige non si ferma e torna a scorrere sotto i gommoni del rafting: con la rassegna "Raft&Wine" si apre il diciassettesimo anno di attività di Adige Rafting, che vuole rialzare la testa dopo l’annus horribilis dominato dalla pandemia e trascorso senza scolaresche, gruppi aziendali né turisti in genere. E nel farlo, l’associazione sportiva che dal 2004 offre un punto di vista unico di Verona, riparte da una sinergia tutta rivolta alla scoperta del territorio: è fissata per sabato 12 giugno la prima discesa in gommone con aperitivo itinerante che condurrà i naviganti dal Bottagisio Sport Center alla Dogana fluviale settecentesca Filippini.

Tre tappe all’ombra di ponti, arcate e monumenti della città scaligera che consentiranno ai partecipanti di degustare altrettanti vini bianchi della Cantina Fasoli: un Garganega Brut alla partenza, un Borgoletto Soave DOC al cospetto delle rapide di Ponte Pietra e una Pieve Vecchia Bianco Veronese IGT accompagnato da alcuni stuzzichini all’arrivo alla Dogana. Il tutto, svelato nelle sue curiosità storiche dalla voce di Davide Cocchio, guida della Federazione Italiana Rafting e grande appassionato di storia. «Abbiamo deciso di non arrenderci nonostante l’anno terribile che abbiamo trascorso. - spiega - La nostra attività rientra tra quei settori che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia : la mancanza delle scolaresche, sia italiane che straniere, dei gruppi aziendali e dei turisti in genere, ha segnato una tremenda battuta d’arresto nei nostri volumi di lavoro».

E mentre l’Adige continua a scorrere ignaro dei guai degli uomini che hanno stabilito intorno ad esso la propria attività, l’identità forte di Verona sarà ancora una volta il segreto della ripresa: «Dal paesaggio più naturalistico nei pressi della partenza al Chievo - precisa Cocchio - l’escursione fluviale porterà man mano verso l’interno per scoprire una vita della città che ormai non c’è più che ma che nel corso della storia, ha trovato nella navigazione sul fiume il perno dei suoi commerci e della sua quotidianità. Questo per noi è già di per sé un legame stretto con il territorio ma la sinergia con i prodotti della nostra terra, rappresenta un ulteriore passo nella giusta direzione».

Informazioni e contatti

Quello di sabato 12 giugno sarà solo il primo di tre eventi che anticiperà gli altri già fissati per venerdì 25 giugno e sabato 17 luglio. Per info e prenotazioni, basta un whatsapp al numero 339 2322491 oppure andare sul sito www.adigerafting.it.

Orario: 17.45 - 21.45

Ritrovo: ore 17.30 presso la Chiesa di San Fermo lato Ponte Navi (fermata del bus) oppure alle ore 17.45 presso la base nautica al Chievo.

Web: https://www.facebook.com/AdigeRafting.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...