Arriva a Verona lo spettacolo teatrale “Achab” della Compagnia del Cigno

Martedì 28 dicembre 2021 alle ore 20.45 presso il Cinema Teatro San Massimo la “Compagnia del Cigno” porta in scena per la prima volta a Verona lo spettacolo teatrale “Achab”, ispirato a Moby Dick, che nel 2017 vinse al festival nazionale di teatro e disabilità “Lì sei vero” di Monza il riconoscimento per il miglior spettacolo, la miglior attrice (Federica Nassi) e miglior attore (Denis Dissegna). A coronamento del premio, conquistato nell’ormai ventennale attività del regista Pippo Gentile, lo spettacolo “Achab” ha riscosso anche il pubblico riconoscimento da parte della Regione Veneto ed il patrocinio del Comune di Verona.

La Compagnia del Cigno nasce dalla collaborazione con Ullalà Teatro e l’Associazione Din Don Down ed è diventata quest’anno, grazie ad un progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona, la prima compagnia veneta di teatro stabile integrata con attori professionisti con disabilità, sviluppatasi nell’ambito del Distretto 1 Bassano – ULSS 7 Pedemontana. Il progetto ha così dato lavoro ai giovani con disabilità, mettendoli a stretto contatto con altri giovani professionisti, promuovendo integrazione e lavoro e coniugando il grande valore terapeutico del teatro (valorizzazione delle capacità individuali, socializzazione, espressione di sé) con i benefici di un’attività professionale (crescente autonomia, autodefinizione dell’identità, ruolo attivo nella società). Il felice risultato è stato raggiunto da Ullalà Teatro, Conca d’Oro onlus e dall’associazione Vulcano.

«Andare in profondità ci consente di osservare tutte le cose, non solo la disabilità, in un modo diverso – dice il regista Pippo Gentile - Ed è quello che stiamo cercando di fare, in modo non pretenzioso: dare una sbirciatina sotto la superficie delle cose. Gli spettacoli del laboratorio teatrale Din Don Down non nascono mai a "tavolino", non si tratta di un processo creativo controllato, così come non lo è stato la scrittura del romanzo Moby Dick. Per quello che ne sappiamo è probabile che in origine l’autore Melville avesse giusto in mente un'avventura di mare come ne aveva già scritte, con successo. Il gigantismo del libro, così come la sua vertiginosa metamorfosi in allegoria solenne e altissima, fu qualcosa che Melville dovette capire per strada: una possibilità che gli spalancò davanti quasi d'improvviso, e che lui ebbe il coraggio di non rifiutare».

La data veronese di “Achab” è promossa da Abbracci, progetto che fonda le proprie radici nel rafforzamento di comunità, nella sua attivazione, relazione e protagonismo attraverso la rivitalizzazione di spazi che diverranno luoghi d’incontro, di scambio e di cura. Sempre grazie al contributo di Cariverona, Abbracci si sviluppa a San Martino Buon Albergo, Santa Lucia, San Massimo e Dossobuono e si rivolge principalmente a minori, anziani, persone con disabilità lievi e alle loro famiglie, che trovano risposta alle loro esigenze attraverso gli interventi ideati. L’obiettivo è coinvolgere persone del territorio per attivarsi in scambi intergenerazionali che promuovano una comunità attiva.

«La mission de “La Compagnia del Cigno” ci ha subito coinvolti. - dice Anna Salvagno, responsabile del progetto Abbracci - così abbiamo subito voluto formare un partenariato di rete che ci permettesse di portare avanti in sinergia quelli che sono i valori del progetto Abbracci, soprattutto in riferimento all’inclusione sociale. Per questo vorremmo che la collaborazione con Ullallà Teatro potesse continuare, promuovendo un laboratorio di formazione per operatori che vogliano lavorare con le persone con disabilità attraverso il teatro».

Informazioni e contatti

Per prenotare il posto a teatro occorre telefonare allo 045 8902596 o scrivere a cineteatrosanmassimo@libero.it.