Acconciatura oncologica, incontro di approfondimento professionale a Verona

Confartigianato Imprese Verona, con il contributo di Ebav (Ente Bilaterale Artigianato Veneto), propone a tutti gli acconciatori della provincia di Verona un incontro informativo di approfondimento professionale, in presenza, dedicato agli elementi di base dell'acconciatura oncologica, che affronta l'intervento professionale su clienti che, nel corso della terapia, affrontino anche conseguenze estetiche e sullo stato di benessere generale e psicologico.

L'appuntamento è in programma lunedì 19 luglio dalle 9 alle 13 al Crowne Plaza di Verona, in Via Belgio 16.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione.

Questo il programma:

Ore 09.00 - Registrazioni - Caffè di benvenuto

Ore 09.30 - Saluti istituzionali

Carolina Calmetta - Presidente Confartigianato Benessere Verona

Roberto Iraci Sareri - Presidente Confartigianato Imprese Verona

Ore 09.45 - Inizio Lavori

Terapia oncologica: effetti sulla cute e sui capelli

Dott.ssa Anna Peroni - Specialista in Dermatologia e Venereologia

Aspetti psicologici del cliente in trattamento oncologico

Dott.ssa Karin Wegher - Psicologa

Dott.ssa Veronica Benetti - Psicologa

Ore 11.15 - Intervento Opportunità per le imprese messe a disposizione da Ebav e Sani.In.Veneto

Ore 11.30 - Tricoprotesi/parrucca: come consigliare, tecniche di manutenzione e conservazione

Eleonora e Fabio Bonfà - Studio e Laboratorio Winner's

Modera: Michele Piccoli - Confartigianato Imprese Verona

Per partecipare all'evento si può:

- chiamare il numero di telefono 045-9211555

- scrivere all'indirizzo mail michele.piccoli@confartigianato.verona.it

- scrivere al numero Whatsapp 329-1877665

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...