Accademia Full-Experience: a Verona una giornata dedicata all'orientamento

Una giornata dedicata all’orientamento e al mondo del mercato del lavoro. Un'esperienza, rivolta a tutti i ragazzi post diploma e agli adulti che vogliono cambiare vita, riqualificarsi o aggiornare le proprie competenze per toccare con mano le opportunità di crescita in ambito professionale.

L'evento, denominato Accademia Full-Experience, si terrà sabato 24 settembre dalle 15 alle 18 nella sede di Verona di Accademia delle Professioni. L’ingresso è gratuito, previo accreditamento sul sito accademia.me.

Sono migliaia le persone che decidono di intraprendere un’avventura professionale diversa rispetto al proprio percorso di studi o lavorativo, molti passano per il polo didattico veronese. È il cosiddetto fenomeno della mobilità lavorativa che vedeva l'Italia agli ultimi posti in Italia prima del Covid. «Ora - afferma Federico Pendin, presidente di Fondazione San Nicolò - le cose stanno cambiando e questo è positivo. Il posto fisso che un tempo era una chimera ora non lo è più, c’è tanta voglia di mettersi in gioco e alla prova. Le statistiche dicono che il 94% dei nostri studenti entro sei mesi trova un'occupazione».

Tra le proposte quella relativa alla nuove professioni tecnico-digitali, come web graphic design, web marketing - social media e il master in digital marketing-communication e quelle invece legate alla tradizione con i lavori nel comparto del food & beverage e del turismo, con qualifiche riconosciute a livello internazionale. «Con il nostro career service - ha concluso Federico Pendin - seguiamo passo dopo passo il percorso dei nostri studenti anche una volta che hanno finito gli studi. Mai come in questo momento, per i comparti in cui operiamo, la richiesta di forza lavoro è altissima. Ci sono opportunità concrete».