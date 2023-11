Al Cinema Teatro Valpantena lo spettacolo "L'abito appeso"

Una performance di danza contro le violenze di genere utilizzando questa forma d’arte non solo come espressione di grazia e leggiadria, ma anche come potente strumento di forza e di rivalsa, che cerca di fare in modo che l’attenzione del pubblico si concentri e rifletta sui grandi temi sociali.

Il 25 novembre alle 20.45 al Cinema Teatro Valpantena, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, l'Assessorato alle Pari Opportunità e alla Cultura con il Comitato di Biblioteca, organizzano lo spettacolo di danza "L'abito appeso", in collaborazione con il laboratorio coreografico Lab2. Il progetto artistico, da sempre attento a queste tematiche, utilizza la danza come mezzo di comunicazione che va oltre la tecnica e i soliti temi del balletto.

Attraverso i movimenti di ballerine esperte, si pone come parte attiva della società mostrando, tramite la forma artistica della danza, emozioni e concetti difficili da sviscerare. La regia e le coreografie sono di Marta Costantini e Michela Oldin.

La durata dello spettacolo è di circa 60 minuti. L’ingresso è libero.