"Abbiamo rapito William Shakespeare", la nuova rassegna teatrale di Casa Shakespeare dal 19 gennaio al 20 aprile 2023. La rassegna teatrale ufficiale della compagnia di Casa Shakespeare in co-produzione con ONVIEW Experiences&Weddings di Ornella Naccari. La IV edizione, prenderà avvio da gennaio fino ad aprile 2023, presso il Teatro Satiro Off, location storica e suggestiva in Vicolo Satiro 8, quartiere Filippini, Verona.

Cosa prevede l'abbonamento

AL TEATRO SATIRO OFF ORE 19.30:

19 gennaio: THE MERCHANT OF VENICE

8 marzo: LA BISBETICA DOMATA

30 marzo: MIDSUMMER, IL SOGNO DEL TEATRO

20 aprile: ANTONIO&CLEOPATRA durante la Shakespeare Week.

Unica data: 14 febbraio GIULIETTA E ROMEO, Teatro Camploy ore 21

Una volta acquistato invia il tuo ticket a info@casashakespeare.it per ricevere le notifiche dell'evento. Si chiede gentilmente di presentarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Le altre modalità di acquisto verranno controllate all'accoglienza da ricevute/email anche stampate. L'accesso disabile+accompagnatore prevede un biglietto a pagamento per il disabile, a prezzo intero senza prevendita, e un ingresso gratuito per l'accompagnatore.

Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417. Maggiori informazioni: info@casashakespeare.it