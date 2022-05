Verona si prepara ad ospitare il tour itinerante dedicato al San Daniele DOP

Indirizzo non disponibile

I migliori locali di Verona sono pronti ad ospitare uno degli eventi food da non perdere: parliamo di Aria di San Daniele, il format itinerante che porta tutto il sapore dell’inimitabile Prosciutto di San Daniele in viaggio per l’Italia.

Dopo le tappe di Roma, Torino, Bergamo e Milano finalmente il San Daniele DOP farà tappa anche a Verona. I foodies veronesi dovranno segnarsi queste date sul calendario: dal 15 al 18 maggio Aria di San Daniele arriverà in città con 4 speciali serate evento.

La manifestazione a tappe Aria di San Daniele, ormai giunta alla sua quinta edizione, è l’occasione perfetta per assaporare il gusto unico del Prosciutto di San Daniele, scoprirne le caratteristiche e apprendere “i trucchi del mestiere” per quanto riguarda l’affettare e il conservare il prodotto.

Nelle quattro serate evento gli ospiti del locale potranno degustare gratuitamente il Prosciutto di San Daniele affettato a macchina o a mano da esperti tagliatori e scoprire nuovi abbinamenti gastronomici. Scopriamo i quattro locali in cui farà tappa il format food che vede il San Daniele DOP come protagonista.

Quattro locali selezionati per l’aperitivo gourmet

La prima tappa veronese di Aria di San Daniele è prevista per domenica 15 maggio alle 18:00: gli ospiti sono attesi per la degustazione di San Daniele DOP da Romeo Bistrot, un originale locale ormai punto di riferimento a Verona per tutti gli amanti dei cocktail e distillati.

Lunedì 16 maggio alle ore 19:00 sarà la volta di Enoteca San Lorenzo, un locale tipico situato a pochi passi dall’Arena di Verona. Ma Aria di San Daniele ha in serbo anche altre due tappe: martedì 17 maggio l’appuntamento è alle 18:00 da La Tradision, una tipica osteria cittadina dall’atmosfera accogliente.

Il tour dedicato al San Daniele DOP si chiude mercoledì 18 maggio alle ore 18:30: lo staff di Via Fama Cafè è pronto ad accogliere i foodies per un aperitivo a base di Prosciutto di San Daniele!