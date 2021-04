Riaprono i musei civici di Verona: tutte le mostre, orari, prenotazioni e le novità

Con il passaggio della Regione Veneto in zona gialla, da lunedì 26 aprile 2021 i Musei Civici di Verona riaprono al pubblico anche nel fine settimana. I biglietti e prenotazioni esclusivamente online su museiverona.com. Come previsto dai provvedimenti per il contenimento del Covid- 19, per visitare i musei il sabato e nei giorni festivi è necessario prenotare con almeno un giorno di anticipo (qui tutte le regole per l'accesso).

Le novità

Castelvecchio

Fino al 3 ottobre, in sala Boggian, la mostra ‘Dante negli archivi. L’Inferno di Mazur’, curata da Francesca Rossi, Daniela Brunelli, Donatella Boni. Fino al 3 ottobre, il pubblico potrà ammirare le quarantuno acqueforti e acquetinte che l’artista americano Michael Mazur, scomparso nel 2009, produsse, ispirandosi alla prima cantica della Divina Commedia, per comporre il libro d’artista ‘‘Michael Mazur. Etchings. L’Inferno. Dante’.

Al secondo piano della Reggia di Castelvecchio, il Polittico detto di San Luca, capolavoro rinascimentale di intagliatore veronese acquisito nell’estate del 2020 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ed assegnato ai Musei Civici veronesi per la sua esposizione. E, ancora, il dipinto “Cristo benedicente coronato di spine’, opera su tavola, databile tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI secolo, donata ai Musei veronesi dai fratelli Paolo, Margherita ed Eleonora Mezzelani. Visibile inoltre, il nuovo allestimento della Galleria Dipinti dedicata alla pittura veneta, con opere di Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto e Giulio Licinio.

Galleria d’Arte Moderna

Fino al 31 dicembre 2021 visibile la mostra “La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate”.

Casa di Giulietta

Donazione dell’imprenditore veronese Giuseppe Manni, già presidente degli Amici dei Musei Civici, è visibile, in un rinnovato percorso espositivo, l’opera di Pietro Roi ‘Giulietta. Entrato a far parte delle collezioni Civiche, il quadrò potrà essere finalmente ammirato dal pubblico nella sua esposizione permanente alla Casa di Giulietta.

Arena di Verona

Prossima la riapertura anche dell'anfiteatro Arena .Il sindaco Sboarina ha spiegato: «A quasi un mese e mezzo dall’ultima chiusura, i nostri musei civici hanno riaperto oggi lunedì 26 alle 12. Primo segnale di riapertura per le nostre realtà culturali. L’altra novità è quella del 4 maggio quando anche l’Arena sarà visitabile al prezzo simbolico di 1 euro. Lo abbiamo fatto perché i veronesi possano godere del restauro straordinario. I visitatori avranno il colpo d’occhio di metà gradinate tornate bianche».

Le informazioni per la visita

Rrimane ancora temporaneamente chiuso al pubblico il Museo Lapidario Maffeiano.