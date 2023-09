Partecipazione da record per il Golf Trophy Sparkasse di Verona

La tradizionale Golf Trophy Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano attira una partecipazione sempre maggiore. Sono stati oltre 130 gli appassionati golfisti che sabato scorso non si sono lasciati sfuggire il torneo finale svoltosi per la prima volta presso il Golf Club Verona che proprio quest’anno festeggia i suoi sessant’anni di storia.

Sul campo a 18 buche si sono dati appuntamento giocatori di tutte le età per partecipare a questo torneo caratterizzato da alcune peculiarità. L'evento, infatti, è iniziato con una partenza "shotgun", cioè tutti i partecipanti partono contemporaneamente da buche diverse. Inoltre, vi è stato anche una hole in one. Alla buca numero 9 si poteva vincere un’auto, oltre che sportiva, anche ecologia, l’Audi Q8 e-tron in forma di noleggio a lungo termine Sparkasse-Auto. Purtroppo, nessuno è riuscito a centrare la buca in un solo colpo, pur avvicinandosi a circa un metro.

Precisione e ponderazione al rischio sono state richieste su un campo impegnativo, da percorrere per oltre 5 ore, da parte dei giocatori. Nella classifica, iI 1° lordo è andato a Luca Leoni (Golfclub Verona), mentre nella prima categoria troviamo 1° netto Alberto Azzali (Golfclub Verona), nella seconda categoria 1° netto Veit Angerer (Golfclub Val Venosta) e nella terza categoria 1° netto Cesare Dall’Ara (Golfclub Petersberg). Infine, hanno avuto la meglio Roberto Bertazzon (Golfclub Villa Condulmer) nella categoria „Nearst to the Pin“ e ancora Luca Leoni nella categoria „Longest Drive“.

Nel noto torneo di golf della Sparkasse, al centro non vi è soltanto il successo sul green, ma l’intento è anche quello di favorire la socializzazione. Infatti, il golf non offre soltanto un diretto e stretto contatto con la natura, ma costituisce anche un'ottima opportunità per coniugare benessere fisico e psichico a un momento di convivialità. Pertanto, al termine del torneo è seguita, quale high light di questo evento top, una cena con premiazione e simpatica estrazione di regali, per concludere in bellezza la giornata.