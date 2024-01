Il 6° Rgt Alpini - La battaglia di Nicolajewka

In questo mese di gennaio, ricorre l'81° anniversario della battaglia di Nicolajewka durante la ritirata di Russia del 1943. Un evento particolarmente toccante durante il quale i valorosi Alpini, a carissimo prezzo, riuscirono ad aprire una breccia nelle linee nemiche per permettere il passaggio di migliaia di soldati italiani in ritirata dalla disastrosa Campagna di Russia. Vivere la storia esporrà, durante l'apertura del 7 gennaio, dei rarissimi reperti appartenuti ad alcuni militari del 6° Reggimento Alpini, Battaglione "Verona".