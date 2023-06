Torna la corsa più bella del mondo: passaggio anche da Verona per la 1000 Miglia

Cresce l'attesa per il passaggio della 1000 Miglia da Verona che quest’anno, grazie alla regia dell’Automobile Club Verona in collaborazione con il Comune di Verona e ovviamente con 1000 Miglia Srl, tornerà a lambire Piazza Bra per un controllo a timbro atteso da tutta la città in programma martedì 13 giugno nel corso della prima tappa.

Si tratta di una novità per la celebre rievocazione che segue i fasti dell’evento di velocità corso tra il 1927 e il 1957 che per la prima volta si disputerà in ben cinque tappe, da martedì 13 giugno fino a sabato 17 maggio. Verona sarà, dopo Brescia, uno dei primi centro attraversati nella tappa che condurrà i concorrenti a Cervia-Milano Marittima dove si concluderà la prima frazione.

L’Automobile Club Verona e il Comune di Verona stanno lavorando al disegno del percorso che riguarderà l’attraversamento del centro cittadino con il fulcro in Piazza Bra che ospiterà un controllo a timbro. Le vetture quindi sfileranno senza fermarsi e proseguiranno poi vero Bovolone e quindi l’Emilia Romagna. I passaggi in Piazza Bra sono in programma dalle 14 con i tributi e dalle 15.10 circa con la prima vettura storica della 1000 Miglia.

Informazioni e contatti: https://1000miglia.it/