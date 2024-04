Sabato 4 maggio, presso Corte Molon (via della Diga, 17 – 37124 Verona), si terrà l’evento “1000 giorni per diventare grande: 50 anni di CINI, Sud e Nord a confronto“. Sarà l’occasione per riflettere insieme sui fondamentali primi 1000 giorni di vita del bambino, attraverso la condivisione di esperienze di istituzioni, associazioni e fondazioni impegnate su questo tema nel Nord e nel Sud del mondo, con riferimento particolare all’Italia e all’India.



Ore 9.30: I primi 1000 giorni del bambino – Tavola rotonda



- Apertura dei lavori con accensione della diya – Assessora alle politiche educative, salute e servizi di prossimità, Comune di Verona

- Dai bisogni ai diritti dell’infanzia: Comunità Amiche dei Bambini – Eliana Riggio, Presidente di CINI Italia e consulente UNICEF

- 50 anni di CINI: le origini dei primi 1000 giorni in India – dott. Samir Chaudhuri, Segretario e Fondatore di Child in Need Institute (CINI)

- Allattare è un gioco di squadra: l’esperienza dell’ULSS 9 – dott.ssa Sara Picassi, dirigente medico – UOC di Pediatria e Patologia Neonatale dell’Ospedale Amico del Bambino di San Bonifacio

- Accompagnare i primi 1000 giorni: l’esperienza del Melograno a Verona – Tiziana Valpiana, Fondatrice e Presidente Onoraria del Melograno, e Maria De Guidi, Presidente del Melograno di Verona, operatrice della nascita e ostetrica

- Genitorialità e territorio: l’esperienza di Hermete coop. – Michela Cona, Responsabile servizi educativi di Hermete coop.

- Nascere in emergenza – prof.ssa Elda Baggio, Università degli studi di Verona e Vicepresidente di Medici senza Frontiere

- Stare Accompagnare Generare: CINI e Fondazione San Zeno – Rita Ruffoli, Direttrice di Fondazione San Zeno

- Dibattito e chiusura dei lavori – Giorgio Lodi, imprenditore e membro del Consiglio Direttivo di CINI Italia



A seguito della tavola rotonda, assaggi d’India per festeggiare i 50 anni di CINI.



Dalle ore 14.30: Attività con i bambini (0-36 mesi) e i genitori a cura de Il Melograno e di Hermete coop.



- “So-stare” nella cura del neonato e della neonata

L’Associazione Il Melograno proporrà un’attività rivolta a genitori con bambini da 0 a 12 mesi focalizzata sulle pratiche di accudimento dei piccolissimi e piccolissime attraverso il contatto, sul massaggio infantile, sull’utilizzo delle fasce e di altri supporti, sullo “stare” con i nostri neonati e sulle sfide che queste pratiche di prossimità e tempo disteso richiedono ai genitori del nostro tempo.



Hermete coop., invece, terrà un laboratorio rivolto a bambini dai 12 ai 36 mesi e incentrato sull’autonomia e il rischio. Insieme, prepareremo una merenda, sperimentando e giocando con l’autonomia.