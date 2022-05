Salute & benessere: "Adulti: quale modello per i giovani d'oggi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Mercoledì 18 Maggio ore 21:00 presso la Sala civica all'interno dell'Ex Convento di S. Maria delle Grazie di Sanguinetto terzo appuntamento con SALUTE & BENESSERE, evento Organizzato da Pianura Cultura patrocinato dai Percorsi Pscologici, Provincia di Verona e Comune di Sanguinetto la Dott.ssa Paola Schiavi con l'intervento della Prof.ssa Beatrice Bianchini (insegnante di bioenergetica) presentano "Adulti: quale modello per i giovani d'oggi". Gli adulti sono i punti di riferimento dei bambini, dei fanciulli e degli adolescenti. La loro presenza è importante e svolge diverse funzioni sempre, ma specialmente in momenti difficili di crisi, pandemia, guerra. Leggere la realtà sempre più complessa evitando facili semplificazioni non aiuta.

Servono più sguardi, più chiavi di lettura, più riflessioni differenti per riuscire a cogliere la realtà che cambia e che sembra sfuggirci di mano. Lo sguardo di una psicologa si incrocia con quello di un'insegnante, caunselor e insegnante di bioenergetica. Sguardi che si incontrano e dialogano. Introdurrà l'incontro Rita Patuzzo responsabile dell'evento segretaria A. C. La Pianura ingresso libero prossimo appuntamento Mercoledì 25 Maggio Prof. Ginetto Bovo con: Risonanza pace e salute interverra in diretta telefonicamente il Prof. GIUSEPPE SPAGGIARI Medico fisico - Laurea honoris causa Universityà di Odessa e Università di Shanghai seguiteci e iscrivetevi nel nostro nuovo gruppo: https://www.facebook.com/groups/202673182037923/?ref=share.