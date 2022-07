Grazie alla piattaforma CrowdFundMe, l'azienda veronese Xolid raccoglie 5 milioni di euro

L'innovativa azienda veronese Xolid, proprietaria del brand Atiu e specializzata nella decorazione eco-friendly del vetro per il packaging, ha chiuso in questo mese di luglio un round di equity crowdfunding da 5 milioni di euro su CrowdFundMe, piattaforma di crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan.

La raccolta è stata trainata dal lead investor Luca Pretto, affiancato da altri investitori. L’emittente, fondata dagli imprenditori Alessandro Volpato e Tito Trevisan, ha sviluppato una tecnologia per la decorazione di bottiglie o contenitori attraverso la sublimazione di vetro, ceramica, alluminio ed altri materiali duri. Il sistema è stato totalmente sviluppato in-house dopo circa 10 anni di attività di ricerca sui materiali e sui processi produttivi. La soluzione è particolarmente apprezzata nei segmenti "premium" e "luxury" dove il packaging è uno strumento essenziale di merchandising e di brand communication.

«Siamo soddisfatti di questo risultato, molto bello che il lavoro di ricerca di questi anni sia stato riconosciuto e possa ora esprimersi al meglio», ha dichiarato Tito Trevisan. E Alessandro Volpato ha aggiunto: «Ora abbiamo la possibilità di crescere ad altri ritmi, con l’aiuto di nuove finanze, un pool di investitori importanti e nuovi collaboratori. È ora di cambiare marcia».

«I 5 milioni raccolti da Xolid dimostrano che l'equity crowdfunding può essere uno strumento significativo per agevolare la raccolta di capitali verso le piccole e medie imprese - ha dichiarato Tommaso Baldissera Pacchetti, ceo di CrowdFundMe - La società emittente è un gioiello italiano nel panorama delle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura della nostra economia. Come CrowdFundMe siamo soddisfatti di aver dato un contributo a questa operazione».

Per gli investitori, Luca Pretto ha dichiarato: «Sono entusiasta dell’idea, del prodotto e del mercato di riferimento. Il team è preparato e molto affiatato, credo si possano raggiungere in breve tempo ottimi risultati».

I capitali raccolti da Xolid serviranno per realizzare una linea produttiva ex novo e aumentare la capacità produttiva, grazie alla creazione di un nuovo stabilimento in grado di soddisfare la domanda esistente sempre più crescente. Attraverso questa strategia, l'azienda veronese sarà in grado di implementare una forte riduzione dei costi e una maggior marginalità.