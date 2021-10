Tecnologie, arredo, edilizia sostenibile: a Wood Experience il futuro del legno

L’industria del legno italiana si conferma in questi mesi come uno dei comparti più dinamici del Paese. Vera eccellenza del Made in Italy, con una forte propensione all'export, il comparto è pronto a cogliere la sfida della ripresa economica scommettendo su nuove direttrici di sviluppo: investimenti in tecnologie 4.0 e nel digitale, ma anche accelerazione della transizione ecologica verso produzioni sempre più green.

Proprio per tracciare il presente e il futuro del settore i protagonisti del mondo del legno si danno appuntamento a Wood Experience, il Salone Internazionale organizzato da Piemmeti, società di Veronafiere specializzata in manifestazioni B2B, che si svolgerà in presenza a Verona dal 27 al 30 ottobre 2021, in un format a misura per le rinnovate esigenze di business, sicurezza e internazionalità.

Con le sue 100 aziende espositrici, tra le quali leader mondiali dei comparti dell’edilizia e dell’arredamento, e sviluppata su un'area di oltre 15.000 metri quadrati, Wood Experience è l’unica manifestazione in Italia a riunire tutta la filiera del legno. Una proposta fieristica che parte dal bosco e dalla segheria, ha il suo core-business nelle macchine per la lavorazione del legno, per arrivare alla finitura, il trattamento e alle lavorazioni di complemento. Ma che può vantare anche un prestigioso programma scientifico, approfondite discussioni, seminari e conferenze di formazione professionale.

«Un settore che sta ripartendo a ritmi sostenuti, con ottime performance in termini di volume d’affari ed export di prodotti finiti. La filiera del legno italiana è di fronte a grandi sfide e grandi opportunità - ha dichiarato Raul Barbieri, direttore generale di Piemmeti - Wood Experience è il luogo ideale in cui i protagonisti del comparto possono ritrovarsi, confrontarsi, avviare nuove relazioni e occasioni di business, in presenza e in tutta sicurezza. Ma in cui possono soprattutto tracciare il futuro del legno italiano, tra innovazione e nuovi modelli di sviluppo sostenibile».

Wood Experience rappresenta l’evoluzione e lo sviluppo di Legno&Edilizia, rassegna fieristica sempre organizzata da Piemmeti, che ha rappresentato per 20 anni il punto di riferimento per il comparto dell’edilizia in legno. Ampliatasi poi grazie all’unione con Samulegno, l’unico appuntamento per l’Italia e l’Europa centro-Orientale dedicato alle macchine e tecnologie per la realizzazione di mobili che ritorna quest’anno proprio all’interno di Wood Experience. A completare la filiera del legno si aggiunge Biomass Days, un’area espositiva e convegnistica dedicata al calore dal legno, realizzata in collaborazione con Aiel, l’Associazione italiana energie agroforestali. Un’area con workshop quotidiani e la presenza di 15 aziende leader del settore a testimoniare che quella dal legno è la prima fonte di energia rinnovabile in Italia.