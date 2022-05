Da Verona una raffica di collegamenti settimanali per Volotea in vista dell'estate

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ripristina oggi, venerdì 27 maggio, i suoi collegamenti dallo scalo di Verona alla volta di Cagliari (frequenza quotidiana). Dal 28 maggio si ritorna a volare anche verso Pantelleria (2 frequenze settimanali, sabato e domenica) e Alghero (fino a 4 frequenze a settimana), mentre dal 30 maggio si riparte alla volta di Santorini (fino a 2 frequenze settimanali, lunedì e giovedì).

Raffica di ripartenze anche a giugno: si comincia da mercoledì 1 giugno, quando ripartono i voli per Ibiza e Mykonos (con frequenza settimanale), si prosegue il 2 giugno con Atene (2 frequenze a settimana, giovedì e domenica), Minorca (frequenza settimanale, il giovedì) e Zante (fino a 2 frequenze a settimana, lunedì e giovedì), e ancora il 3 giugno si torna a volare per Malta (2 frequenze settimanali, martedì e venerdì). Infine, per Heraklion Creta, i collegamenti riprendono mercoledì 8 giugno, con frequenza settimanale.

Presso lo scalo di Verona, l’offerta di Volotea prevede un totale di 17 rotte, 7 domestiche – Alghero, Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Lampedusa e Pantelleria - e 10 all’estero – 1 verso la Francia, a Parigi (novità 2022), 3 per la Spagna con i voli per Barcellona (novità 2022), Ibiza e Minorca, e ben 5 in Grecia, grazie ai collegamenti per Atene, Heraklion Creta, Mykonos, Santorini e Zante, e 1 rotta per Malta.

In vista della stagione estiva, la raffica di ripartenze dei voli da Verona riconferma l’impegno della low-cost nell’offrire collegamenti comodi, veloci e diretti dai maggiori aeroporti italiani verso le principali mete turistiche italiane e straniere, città e isole e, al tempo stesso, contribuisce a sostenere la ripresa del comparto turistico, traino fondamentale per la ripresa economica dell’Italia. Durante il periodo estivo, Volotea fa sapere che «opererà nel suo network con una flotta di 41 aeromobili (contro i 36 dell'estate 2019)». A seguito dell’arrivo di Airbus A320 aggiuntivi, Volotea inoltre «arricchirà la sua offerta, grazie alla maggiore capacità dei nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio».

In termini di volume, Volotea spiega che «aumenterà la capacità dei posti di circa il 40% rispetto al 2019, quando la sua offerta era di 8 milioni di posti.» La compagnia aerea prevede di trasportare «tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, circa il 32% in più rispetto al suo record assoluto registrato nel 2019, quando sono stati trasportati 7,6 milioni di passeggeri». Fin dall’inizio delle sue attività, la compagnia aerea si è impegnata per rendere i suoi voli più eco-efficienti e ridurre al minimo le emissioni. Dal 2012, Volotea rivendica di aver realizzato «più di 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie alle quali ha ridotto di oltre il 41% la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero». Nel 2022, la compagnia aerea ha cominciato a introdurre «carburanti sostenibili per alimentare i propri aeromobili e a collaborare con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti – attualmente di difficile accessibilità – possano essere sviluppati e diffusi su larga scala nel più breve tempo possibile».