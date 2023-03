La categoria "vigneti" spopola su Airbnb, il Veneto tra le mete più cercate. Confesercenti: «Enoturismo traino per la ripartenza»

«Se il vino e la ristorazione made in Italy possono tutto sommato brindare, almeno fino ad oggi, ad un 2022 di ripresa piena, altrettanto può farlo il turismo veneto, che proprio all’appeal di territori rurali, borghi, cantine, vini, cucine, aziende agricole e ristoranti, deve molto del suo successo». È quanto rivela una nota di Confesercenti Veneto che poi sottolinea: «Dopo un buon aumento dei flussi turistici osservato già nel 2021, nei primi sette mesi del 2022 gli arrivi e le presenze turistiche sono risultati in crescita in tutte le principali aree regionali nelle quali è particolarmente sviluppato l’enoturismo. Soave e Valpolicella nel Veronese e Conegliano-Valdobbiadene (Treviso)».

Si tratta di un valore ancora inferiore rispetto al 2019, evidenzia sempre Confesercenti Veneto, ma che comunque fa ben sperare in termini di ripresa, tanto che le attese degli operatori sono positive. Un segnale importante di questa tendenza è inoltre dato dal «boom di ricerche e prenotazioni» successivo all’introduzione della categoria "Vigneti” sul sito di Airbnb (che comprende 4.000 alloggi all’interno o nei pressi delle vigne italiane).

I numeri di Airbnb: Veneto al nono posto europeo

Secondo quanto rivelato da Confesercenti Veneto, i dati di Airbnb relativi all’attività di hosting posizionano il nostro paese nella top 10 europea per il 2022 con ben due Regioni italiane che rientrano tra le eccellenze: la Toscana, terza Regione del continente per guadagno generato con circa 2.600 euro per host e, appunto, il Veneto che si piazza al nono posto con circa 2.400 euro: «Per questo motivo l’enoturismo può essere il vero turismo della ripartenza», evidenzia con fiducia Confesercenti Veneto.

Francesco Mattiazzo, presidente Assoturismo Veneto, ha commentato così i dati incoraggianti: «Si tratta di un turismo di prossimità, economicamente accessibile, integrabile con altre esperienze culturali, gastronomiche, naturalistiche, fruibile anche a piccoli gruppi, praticabile all’aperto preferendo spesso la vigna alla cantina. Il Veneto ha una grandissima tradizione vinicola e può vantare alcune delle mete più ricercate, anche dai turisti stranieri, come la Valpolicella, terra del celebre Amarone, e le Colline di Valdobbiadene e Conegliano. In queste zone gli amanti del turismo enogastronomico hanno moltissime opportunità basti pensare ad Asolo, alle città murate di Soave e Marostica, i Colli Berici, i Colli Euganei, i Monti Lessini e, tutte immerse in splendidi paesaggi impreziositi da borghi che conservano molto delle loro origini».

Per queste aree, secondo Confesercenti Veneto, l’ospitalità rappresenta la chiave di volta per la ripartenza nello scenario post-Covid: «Un asset importante, su cui esiste ancora un potenziale inespresso. Nonostante il quasi ritorno alla normalità, ci si attende che alcune nuove tendenze del turismo post-covid che si consolideranno negli anni futuri, rendendo indispensabile per gli operatori turistici una più attenta revisione e innovazione dei servizi offerti. A fare la differenza è sempre più il tema dell’esperienza globale, che conquista soprattutto se alla degustazione si accompagna il racconto del vino, il paesaggio circostante, l’accoglienza generale». Il presidente di Assoturismo Veneto, Francesco Mattiazzo, ha infine aggiunto: «L’enoturismo coinvolge un patrimonio collettivo che costringe tutto un territorio a collaborare. Lavorare in squadra, puntare sulla formazione e non rinunciare all'identità territoriale sono elementi su cui costruire il turismo del futuro».