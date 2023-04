Vinitaly ai nastri di partenza a Verona, il presidente Zaia: «Siamo pronti a un'edizione da record»

«Gli occhi del mondo, degli appassionati di enologia, sono puntati su Verona. La città scaligera ed il Veneto si preparano a dare il via ad una delle edizioni più attese del Vinitaly, che sancirà la rinascita dopo due anni complessi. Questa sarà un’edizione da record». Lo ha annunciato con palpabile entusiasmo il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.

Lo stesso governatore ha quindi ricordato: «I dati parlano chiaro. Il Veneto è la regione dove si produce più vino in Italia e quella che esporta di più nel mondo. In una superficie viticola che ha raggiunto quasi i 100mila ettari abbiamo chiuso l’annata con 12 milioni di ettolitri di vino e un fatturato da record di 2,84 miliardi di euro. Una crescita del +13,4% rispetto al 2021. Sono indicatori di un comparto produttivo che intende continuare a imporsi per la qualità di un prodotto di cui il territorio è il miglior brand. Bisogna sottolineare - ha quindi aggiunto Zaia - che sono numeri raggiunti nonostante le numerose criticità, dalla siccità alla crisi energetica passando al rincaro dei costi delle materie prime. Ancora una volta, però, diamo la conferma che il vino è uno dei fattori più importanti della nostra economia e il lavoro di agricoltori e imprese contribuisce alla crescita del comparto».

Entrando più nel dettaglio di quanto proporrà per questa edizione lo spazio della Regione Veneto all'interno della manifestazione fieristica, il presidente Zaia ha preannunciato: «Quest’anno lo stand della Regione del Veneto ha un programma di altissimo livello, in grado di legare il mondo del vino con eventi fortemente evocativi, fra cui il Giro d’Italia: saranno, infatti, presentate proprio al Vinitaly le tappe venete della Corsa Rosa. E poi conferenze, eventi, dibattiti, inaugurazioni: "Casa Veneto" offrirà un calendario di eventi intenso, di alto livello culturale e promozionale», ha concluso il presidente, annunciando ovviamente la sua presenza alla 55esima edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati in programma a VeronaFiere dal 2 al 5 aprile.

Il programma degli eventi nello stand della Regione Veneto

Domenica 2 aprile

12.00 Inaugurazione dello stand alla presenza del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia

16.00 La prima di Caseus. Taglio della forma del Presidente

15.00 Universo Prosecco: Identita? & Territori. Asolo Prosecco DOCG, Conegliano

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Prosecco DOC. Degustazione a cura dell’Unione

Consorzi Vini Veneti DOC e AIS-Veneto SALA PIANO TERRA

16.30 Attraverso Colline e Prealpi. Colli di Conegliano DOCG, Breganze DOC, Vicenza DOC,

Colli Berici DOC. Degustazione a cura dell’Unione Consorzi Vini Veneti DOC e AIS-Veneto SALA PIANO TERRA

Lunedi? 3 aprile

10.00 Incoming Vinitaly. Degustazione dedicata ai buyers internazionali. SALA PIANO TERRA

11.00 Co(u)ltura Conegliano Valdobbiadene, Festival della letteratura del vino. Conferenza stampa

Presentazione del rapporto Economico del Distretto del Conegliano Valdobbiadene DOCG PIANO SUPERIORE

11.00 VINUM EUGANEUM: eccellenze enologiche in Villa. Conferenza stampa di presentazione dell’ evento organizzato da Villa Vescovi - Bene FAI in collaborazione con la Strada del vino dei Colli Euganei SALA PIANO TERRA

12.00 Presentazione delle tappe venete del Giro d’Italia. Conferenza stampa SALA PIANO TERRA

13.00 Rosso Verona. Bardolino DOCG, Valpolicella DOC Superiore, Arcole DOC, Merlara DOC.

Degustazione a cura dell’Unione Consorzi Vini Veneti DOC e AIS-Veneto SALA PIANO TERRA

14.15 Sorsi d’autore. Conferenza stampa di presentazione SALA PIANO TERRA

15.00 Protocollo di intesa per lo sviluppo di azioni congiunte per la tutela e valorizzazione dei patrimoni dell’umanita? riconosciuti dall’UNESCO nei territori di Pantelleria e del comprensorio delle Colline del Conegliano Valdobbiadene SALA PIANO TERRA

16.30 BIONET: I custodi dei vitigni antichi e ritrovati. Degustazione guidata a cura di Veneto Agricoltura SALA PIANO TERRA

16.30 Riunione del Coordinamento delle Strade del Vino e dei Prodotti tipici del Veneto PIANO SUPERIORE

Martedi? 4 aprile

10.00 Incoming Vinitaly. Degustazione dedicata ai buyers internazionali PIANO SUPERIORE

10.30 Presentazione della Guida di Repubblica: Verona Patrimonio dell’UNESCO SALA PIANO TERRA

11.00 Presentazione della moneta dedicata al Veneto, serie Cultura Enogastronomica

Italiana – Prosecco e Granseola, nella Collezione Numismatica 2023 della Repubblica

Italiana. Conferenza stampa a cura a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato PIANO SUPERIORE

11.30 L’andamento dell’export di vino veneto. Focus a cura di Veneto Agricoltura SALA PIANO TERRA

11.45 Presentazione del grande sostenitore dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene PIANO SUPERIORE

12.45 Gravel in the Land of Venice. Pedalare tra i vigneti. Conferenza stampa SALA PIANO TERRA

14.00 Il Pinot grigio Veneto, riferimento italiano. Delle Venezie DOC. Degustazione a cura dell’Unione Consorzi Vini Veneti DOC e AIS-Veneto SALA PIANO TERRA

15.00 Terre di Venezia. Lison Classico DOCG, Venezia DOC, Malanotte del Piave DOCG, Corti

Benedettine DOC, Friularo di Bagnoli DOCG. Degustazione a cura dell’Unione Consorzi Vini Veneti DOC e AIS-Veneto SALA PIANO TERRA

16.30 Il Lago di Garda e i suoi vini. Lugana DOC, Garda DOC, Custoza DOC, Chiaretto di Bardolino DOC, Terra dei Forti DOC. Degustazione a cura dell’Unione Consorzi Vini Veneti DOC e AIS-Veneto SALA PIANO TERRA

Mercoledi? 5 aprile