Viessmann partner ufficiale del Giro d'Italia 2022 all'insegna del rispetto per l'ambiente

La ditta Viessmann, con sede anche a Pescantina, annuncia la partnership ufficiale con il Giro d’Italia 2022. Dal 10 al 29 maggio, l'azienda seguirà nel suo percorso rosa la storica manifestazione sportiva.

Giunta alla sua 105esima edizione, la corsa ciclistica prenderà il via il 6 maggio da Budapest, in Ungheria, per terminare il 29 maggio con l’arrivo nella splendida cornice dell’Arena di Verona: 22 squadre a contendersi la vittoria metro per metro, per un totale di 176 corridori in 21 tappe, di cui 18 in Italia.

I numeri parlano chiaro: il Giro d’Italia è un vero e proprio evento mediatico, il primo evento ciclistico in Italia, con circa 17.000 ore dedicate in tv e broadcaster. Anche sul web, i dati in termini di visibilità sono impressionanti: nel 2021, il Giro d’Italia ha totalizzato 759 milioni di Total Worldwide Audience, con 219 milioni di pagine visitate sulle pagine web delle gare e 630 milioni di impression totali generate sui social.

Grazie anche al prestigio conferito dal Giro d’Italia, il valore generato dall’ecosistema della bicicletta è stimato in circa 9 miliardi di euro: il ciclismo è un trend consolidato e in continua crescita, che in Italia arriva a contare ben 10,7 milioni di appassionati, tra i quali quattro milioni di praticanti amatoriali di ciclismo sportivo e cicloturismo, con la passione per la natura e per la sostenibilità.

Anche per Viessmann Italia i numeri esprimono appieno il valore dell’azienda e l’anno appena trascorso ne è la conferma: il fatturato 2021 (cumulativo delle tre divisioni: residenziale, industriale e fotovoltaico) ha superato i 300 milioni di euro, con una crescita di oltre il 70% rispetto al 2020. Straordinaria nel 2021 la performance dell’intero Gruppo Viessmann che, per questo motivo, ha assegnato un bonus straordinario di fine anno a tutti i collaboratori nel mondo, che ormai superano i 13.000.

La sostenibilità è uno dei valori condivisi da Viessmann e dal Giro d’Italia e che, insieme alla passione per l’innovazione, diventa una delle pietre miliari su cui si fonda questa partnership. L’attenzione all’impatto ambientale e alla mobilità sostenibile, l’innovazione e l’evoluzione della bicicletta, insieme alla forte crescita del fenomeno dell’e-bike, sono solo alcuni degli sviluppi positivi che contribuiscono a rendere appassionante il ciclismo agli occhi delle persone.

Con il progetto Ride Green, da sei anni il Giro d'Italia promuove le iniziative legate alla sostenibilità ambientale e si fa promotore di valori legati all’economia circolare, alla green economy e alla prevenzione del cambiamento climatico.

Stefano Dallabona, ad di Viessmann Italia: «È un grande onore per noi poter sostenere una tra le manifestazioni sportive più prestigiose del nostro Paese. Il Giro d’Italia condivide con noi di Viessmann l’impegno in difesa dell’ambiente e crediamo che una manifestazione di questa portata rappresenti un importante strumento per stimolare le persone a stili di vita virtuosi, consapevoli che il modo in cui viviamo oggi avrà un impatto sulla qualità di vita delle generazioni di domani».

Viessmann è consapevole che la riqualificazione energetica degli edifici può dare un contributo enorme in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e si pone come protagonista della transizione energetica, promuovendo soluzioni innovative e il passaggio a fonti di energia sostenibili.

Un esempio concreto della proposta di Viessmann per ridurre consumi e costi energetici degli utenti e preservare il clima sarà in esposizione sul truck arancione che sarà presente all'Open Village alla partenza di tutte le 18 tappe italiane del Giro. Il truck Viessmann che accompagnerà il Giro d’Italia, infatti, sarà allestito seguendo il principio del sistema integrato. Oltre alla riconosciuta eccellenza della qualità dei suoi prodotti, una delle prerogative che contraddistingue Viessmann è la capacità di offrire tutte le tecnologie per un impianto energetico completo: tutti i componenti sono connessi e in grado di dialogare tra loro, massimizzando l’efficienza del sistema nel suo insieme, con conseguenti benefici in termini di risparmio sui costi energetici, facilità di gestione dell’impianto, unico referente a cui rivolgersi per l’installazione e per l’assistenza.