Veronica Tonini nuova amministratrice delegata della veronese Arb Sbpa

Il consiglio di amministrazione dell'azienda veronese Arb Sbpa, specializzata in analisi e piani di sostenibilità, ha ufficializzato la nomina di Veronica Tonini come nuova amministratrice delegata. Nello specifico, Veronica Tonini coordinerà le attività legate alla pianificazione strategica e al potenziamento della ricerca e sviluppo, oltre che dell’innovazione.

Tonini ha alle sue spalle oltre 20 anni di esperienza in ambito risk management, sostenibilità e strategia maturata in società internazionali di revisione e prestigiosi gruppi della moda e del lusso. Alla laurea in economia e commercio conseguita a Firenze, nel 2019 ha aggiunto la certificazione di sustainability training for business leaders della New York University.

Veronica Tonini ha iniziato la sua carriera nel 1999 presso Arthur Andersen, poi Deloitte & Touche, dove ha operato in qualità di manager. Dal 2006 al 2012 ha lavorato nel gruppo Warnaco, specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di abbigliamento e accessori del marchio Calvin Klein, dove ha ricoperto la carica di european director of internal audit and risk management. Nell'aprile 2012 è entrata a far parte del gruppo Salvatore Ferragamo, dove ha ricoperto fino al 2023 cariche di crescente responsabilità, tra cui chief risk officer and sustainability coordinator e chief strategy and sustainability coordinator. Dal 2021 è consigliere indipendente della società quotata B&C Speakers e presidente del comitato controllo e rischi e comitato nomine. Dallo stesso anno è membro di NedCommunity, l’associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese e dal 2022 è membro attivo del reflection group "Board Leadership e Business Sostenibile" di NedCommunity. Dal 2023 è membro del cda de Il Borro, sustainable relais and chateaux and organic winery di prorietà di Ferruccio Ferragamo.

Ada Rosa Balzan, fondatrice e presidente di Arb Sbpa, ha commentato: «È per me un onore dare il benvenuto nella nostra azienda a Veronica Tonini, quale nostro nuovo amministratore delegato, per la quale nutro grande stima. Sono certa porti in Arb un grande valore e apporto nel raggiungimento di nuovi e importanti traguardi di sviluppo, nel rispetto della nostra identità che si è distinta fino ad oggi per approccio scientifico innovativo e sartoriale».

Veronica Tonini ha dichiarato: «Sono onorata dell’incarico ricevuto. Darò il massimo contributo per sviluppare questa realtà con forte motivazione lavorando in sinergia con il team. Siamo consapevoli della sfida che ci attende visto lo scenario complesso che riguarda la sostenibilità nei diversi ambiti: l'intento è quello di affrontarla con un intenso lavoro d'innovazione e di ricerca e sviluppo».