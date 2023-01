Da Las Vegas a Vitória, Veronafiere alla conquista dell'America con Marmomac

Veronafiere spinge sull’acceleratore dei rapporti esteri anche con il brand Marmomac, la rassegna dedicata alla filiera della pietra naturale. Si tratta dela manifestazione fieristica a più alto indice di internazionalità, con espositori provenienti in media ogni anno a Verona da 50 nazioni e operatori da 130 paesi. L'attività di Veronafiere si snoderà attraverso numerose iniziative che toccheranno nelle prossime due settimane il nord e sud America, rispettivamente a Las Vegas, Chicago e Vitória.

Il via agli eventi sarà l’assegnazione, nell’ambito del TISE 2023 – The international surfaces event/StonExpo, salone dedicato ai materiali per la pavimentazione e il rivestimento di superfici, del prestigioso premio "The Grande Pinnacle Award" promosso dal Natural Stone Institute, la principale associazione di categoria statunitense che rappresenta l’industry della filiera lapidea, che dal 2008 vede Marmomac come main sponsor. In questo contesto, martedì 31 gennaio, il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, consegnerà l'autorevole riconoscimento dedicato ai professionisti del settore che hanno saputo valorizzare la creatività e la maestria nell’uso della pietra e il suo impiego nell’edilizia residenziale e commerciale.

Il 3 febbraio a Chicago, inoltre, il presidente Bricolo incontrerà la community degli architetti e Mark Sexton, membro del cda della Biennale di Architettura di Chicago (l’unica al mondo con quella di Venezia) e socio del Krueck Sexton Partners, uno dei principali studi di architettura della capitale dell’Illinois: l’obiettivo è quello di promuovere Marmomac, favorendo il dialogo con la più grande esposizione di architettura e design del nord America.

Mentre dal 7 al 10 febbraio, attraverso la controllata Veronafiere do Brasil, Veronafiere con Marmomac, nella regione di Espírito Santo Vitória promuoverà Stone Fair, la più importante manifestazione dell’America Latina dedicata al comparto litico che sarà inaugurata dal vicepresidente di Veronafiere Matteo Gelmetti.