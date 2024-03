Veronafiere punta a superare i 150 milioni di fatturato in tre anni

Ridefinire le azioni in base alle criticità del contesto geopolitico e potenziare le opportunità di sviluppo sia sul mercato domestico che sui mercati internazionali. Sono questi gli obiettivi della nuova pianificazione industriale di Veronafiere, ribattezzata "One". Il piano strategico 2024-2026 per lo sviluppo del gruppo fieristico è stato presentato nei giorni scorsi a dipendenti, collaboratori e sindacati. Ed il presidente Federico Bricolo lo ha descritto così: «Già nel nome, One Veronafiere si pone come un piano che punta a riunire e mettere a sistema tutti gli asset industriali del gruppo. La Fiera di Verona è diventata un vero e proprio brand di promozione del sistema Paese nel mercato globale e ha tra i suoi punti di forza il territorio in cui opera, sia riguardo le istituzioni che annovera tra la propria compagine societaria, sia in riferimento al settore imprenditoriale dalle cui esigenze sono nate e si sono sviluppate molte rassegne fieristiche di successo».

Prerogativa unica società di Viale del Lavoro è quella di essere proprietaria del quartiere e di tutte le principali rassegne in portafoglio. Eventi di cui è anche organizzatrice diretta e generando da essi più del 90% dei propri ricavi. «Con il nuovo piano strategico ci poniamo l'obiettivo di valorizzare sotto un'unica regia tutte le società del gruppo, dagli allestimenti a quelle operanti all’estero, in modo da creare valore in termini di fatturato e di know-how di mercato riferito alle industry che presidiamo con le rassegne e gli eventi a marchio Veronafiere in Italia e nel mondo», ha aggiunto l'amministratore delegato Maurizio Danese.

Veronafiere punta ad arrivare al 2026 con cinque nuove rassegne in portafoglio, investimenti per oltre 30 milioni di euro in infrastrutture, un aumento di sei punti percentuali del margine lordo da gestione caratteristica (dal 41 al 47%), un fatturato di 151,8 milioni di euro (+40% sul 2023) e un Ebitda di 41 milioni (26,8% contro il 16,4% del 2023).

Le linee di crescita del prossimo triennio sono state plasmate su un modello di business che ha nel fattore umano la chiave del proprio successo, e incardinate su quattro pilastri: crescita sostenibile del business nazionale, presenza internazionale strutturata, sviluppo di un’offerta di servizi e allestimenti completa e competitiva, e utilizzo dei dati a supporto del business.

Pilastri supportati da altrettante azioni, funzionali al raggiungimento degli obiettivi: semplificazione dell’assetto societario per valorizzare le fabbriche di prodotto; nuovo assetto organizzativo e investimento sulle persone; investimenti tecnologici, infrastrutturali ed efficientamento operativo; modello di business guidato da tematiche "Esg" (Environmental, Social e Governance). Una scelta quest’ultima che premia la conduzione responsabile dell’impresa, prevedendo l’adozione di pratiche per la salvaguardia dell’ambiente e di politiche interne attente all’uguaglianza e all’inclusione di ciascun lavoratore.

E tra i pilastri del piano c'è lo sviluppo internazionale, che Veronafiere vuole concretizzare in due punti. Il primo, attraverso il presidio dei propri comparti di riferimento, tramite l’esportazione delle manifestazioni chiave del gruppo sulle piazze più attrattive e con la presenza di collettive estere organizzate direttamente nelle geografie target. Il secondo, favorendo l’incoming di operatori, stakeholder e professionisti stranieri di alto profilo alle fiere in Italia: uno sforzo assiduo e bidirezionale, capace di garantire circolarità e respiro alle opportunità di business. «Il percorso strutturale di internazionalizzazione intrapreso con Vinitaly rappresenta il punto di partenza - ha sottolineato l’amministratore delegato Maurizio Danese - un’esperienza virtuosa avviata anche con Marmomac e che pensiamo si possa estendere ad altre rassegne di punta, come Fieracavalli, Fieragricola e Progetto Fuoco. Abbiamo in portafoglio un’offerta fieristica diversificata ed estremamente competitiva, come testimonia anche la presenza sempre più rilevante di espositori e visitatori internazionali in quartiere a Verona, e ora è il momento di spenderla sui mercati».