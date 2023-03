Veronafiere rinforza la squadra di top manager: arrivano Barbieri e Rebughini

Il Gruppo Veronafiere rafforza la squadra di top manager con due nuove nomine: sono Raul Barbieri e Adolfo Rebughini che vanno a ricoprire, rispettivamente, il ruolo di direttore commerciale e di chief operating officer (COO).

«Con questa operazione – spiega Federico Bricolo, presidente di Veronafiere – completiamo il processo di potenziamento degli asset decisionali e gestionali del gruppo, iniziato nel 2022 con l’istituzione della figura dell’amministratore delegato. La nomina dei due manager, confermata dal Consiglio di amministrazione, punta ad acquisire, integrare e valorizzare competenze ed esperienze specifiche, allineate con i nostri obiettivi strategici, per competere al meglio in uno scenario di mercato globale sempre più complesso, volatile e sfidante».

«Si tratta di professionisti di alto profilo nei rispettivi ruoli, in grado di essere facilitatori di innovazione commerciale, organizzativa e di processo – commenta Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere –. Siamo certi che entrambi aggiungeranno valore in termini di visione, attenzione alle persone, sviluppo delle competenze, spirito di squadra e programmazione. In un settore vitale per l’economia, che ha visto profondi cambiamenti, il contributo di tutto il team è fondamentale per realizzare i nostri obiettivi di crescita, attraverso superiori livelli di efficienza, prodotti innovativi e accelerazione nel percorso di digitalizzazione e data intelligence al servizio di partner e clienti, in Italia e all’estero».

Raul Barbieri è laureato in Economia e Commercio. Nel 1992 entra alla Riello Condizionatori come responsabile delle relazioni esterne e comunicazione. Nel 1996 è all’Ente Fiera di Vicenza dove cresce fino al ruolo di direttore commerciale e marketing delle manifestazioni non orafe. Dal 2004 ricopre la carica di direttore generale di PiacenzaExpo fino al 2009, quando passa alla Fiera di Arezzo come direttore generale. Nel 2014 approda a Veronafiere come direttore generale di Piemmeti SpA, società partecipata del Gruppo Veronafiere che organizza Progetto Fuoco, la più importante manifestazione internazionale nel settore delle biomasse, insieme a Wood-Experience, l’unico salone italiano dedicato all’intera filiera del legno. L’esperienza nel settore fieristico continua a maturare, fino alla nomina di direttore commerciale di Veronafiere, nel 2023.

Adolfo Rebughini ha una laurea in Economia e Istituzioni dei mercati finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e uno Strategic human resources leadership certificate presso eCornell University. A inizio 2007 lascia PricewaterhouseCoopers per entrare nel Gruppo UniCredit, prima nella divisione retail per poi ricoprire il ruolo di International industrial relations officer e program manager. Nel 2014 si trasferisce a Monaco di Baviera, come responsabile delle Risorse umane per i perimetri Global financing and Advisory, family office e CIB France. Conclusa questa esperienza nel 2018, torna a Milano, nominato HR director nell’area Group digital di UniCredit quale responsabile delle risorse umane, dell’evoluzione delle competenze digitali e dei progetti strategici. A inizio 2023 accetta una nuova sfida nel mondo fieristico con la nomina di di chief operating officer di Veronafiere.