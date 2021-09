Per il territorio veronese 2,5 milioni di presenze turistiche da gennaio a giugno 2021: «Segnali di una ripresa»

Sono quasi 2,5 milioni le presenze turistiche registrate tra le due destinazioni lago di Garda e Verona e i quattro marchi d'area - Lessinia, Valpolicella, Soave-Est Veronese e Pianura dei Dogi - nel periodo da gennaio a giugno 2021. Un dato ancora lontano dai 6,8 milioni nello stesso periodo del 2019, prima della pandemia, ma in crescita del 92% rispetto al primo semestre 2020.

È quanto viene riferito dall'Ansa che riporta i dati del report "Verona e le sue destinazioni. Un'analisi dei flussi turistici", curato dal Servizio studi e ricerca della Camera di Commercio e che, per la prima volta, «misura i dati di tutte le destinazioni, oltre a rilanciare la promozione dell'intero territorio con il progetto Destination Verona». Il report evidenzia come «le presenze sul territorio prima del Covid - 18 milioni nel 2019 di cui 13,7 sul lago e 3,5 in città, per il 76,3% turisti stranieri e per il 23,7% italiani - proiettassero Verona al quinto posto tra le province italiane e al secondo tra le province venete». Con la pandemia, «nel 2020 sono state perse 10,5 milioni di presenze (straniere -65,8%, italiane -34,7%) e tutta la provincia ne ha risentito».Il primo semestre «vede le presenze totali salire di 1,2 milioni se paragonate al periodo 2020».

Il presidente della Camera di commercio di Verona, Giuseppe Riello, spiega: «Il turismo, cui la nostra economia deve una considerevole quota di ricchezza è stato uno dei settori più penalizzati dall'emergenza sanitaria. L'analisi del report parte da dove eravamo arrivati prima dell'emergenza, cioè da numeri che mettevano Verona tra le prime province italiane. Nel 2020 la diminuzione delle presenze turistiche è stata a due cifre dovunque, con il calo più significativo per i turisti stranieri. I primi dati del 2021, nel loro complesso, ci trasmettono segnali di una ripresa. La Cciaa - conclude Riello - si sta impegnando e continuerà a impegnarsi con tutti i mezzi finanziari e organizzativi a disposizione per tornare ai risultati degli anni pre-Covid" ha concluso.