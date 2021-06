Mercato immobiliare 2020 di Verona e provincia, compravendite in calo

Il 9 giugno scorso, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto i dati regionali relativi alle compravendite residenziali effettuate nel Veneto. Il mercato residenziale regionale anche l’anno passato ha rappresentato quasi il 10%, il 9,49% per la precisione, del intero mercato immobiliare italiano, per numero complessivo di compravendite.

Analizzando nel dettaglio la performance della provincia di Verona registrata nel 2020, vi è stato una calo complessivo del 7,6% pari a 10.626 operazioni nell’intera area veronese, rappresentando il primo segno negativo dopo sei anni di andamento positivo.

Verona capoluogo ha fatto registrare un calo più marcato pari all'11,8% ovvero 2.943 contro le 3.334 compravendite dell’anno precedente, dato peggiore del valore medio nazionale pari al -7,7%.

Il primato di operazioni registrate nel 2020 è condiviso dai quartieri di Borgo Milano, Navigatori, Saval, Stadio, ed i quartieri Borgo Venezia, Biondella, mentre il risultato peggiore anche nel 2020 è stato per il territorio rurale ad Est.

Interessante ai fini statistici, da rilevare la forte diminuzione di compravendite registrate nella zona del quartiere di Veronetta, con un -28,6% rispetto al 2019.

A livello di quotazioni medie espresse in euro al metro quadrato, nei vari quartieri di Verona i prezzi hanno registrato mediamente un lieve ribasso dal 2019, con l’area del centro città in lieve ripresa (+2,5). Da segnalare la riduzione del 5,1% delle quotazioni registrate nei quartieri di Chievo, Saval, Borgo Milano, Borgo Nuovo e San Massimo.

In provincia, la macroarea dove si sono registrate il maggior numero di operazioni nel 2020, dietro al capoluogo, come l’anno scorso è stata la Bassa Veronese con una quota del 22,2% ovvero 2.359 compravendite, vantando la quotazione media di 937 euro al metro quadrato. L’area del lago di Garda rimane la zona dove si registrano i prezzi medi più alti dell’intero territorio provinciale veronese relativamente alle quotazioni medie con 2.319 euro al metro quadrato, valore in crescita rispetto al 2019 del 0,2%. Infine in merito al numero di operazioni effettuate nell’intera nostra provincia, quasi tutte le microaree hanno subito pesanti battute d’arresto.