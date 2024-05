Marangona al centro di "Verona 2040", ma lo sviluppo dell'area solleva perplessità e proposte

Un progetto concreto di sviluppo per la città del futuro, che vede al centro la trasformazione dell'area della Marangona. Verona 2040 è il nome del progetto lanciato da Ance Verona e Confidustria Verona che per le due associazioni compie un altro passo in avanti, mentre finisce al centro delle perplessità di alcuni osservatori, come Giorgio Massignan di Veronapolis e di Sinistra Italiana Verona, guidata dal segretario Luca Perini.

Ance e Confindustria spiegano che uno schema ambizioso ma realistico sarebbe emerso in conclusione di un lungo percorso di analisi e dialogo, che avrebbe permesso di esplorare i punti di forza del territorio del futuro per uno sviluppo sostenibile e che ora è necessario tradurre in pratica.

Partite dalla ricerca affidata al Cresme e presentata la prima volta tre anni fa, tali riflessioni non sono state affrontate solo dai promotori, ma sono state divulgate e "raccontate" ai cittadini durante "Un’impresa di tutti", dibattito in 12 puntate andato in onda su TeleArena da febbraio fino a pochi giorni fa, il quale ha coinvolto politici, amministratori, professionisti ed enti economici. Nell’ultima puntata i presidenti di ANCE Verona Carlo Trestini e di Confindustria Verona Raffaele Boscaini hanno valutato i risultati raggiunti fin qui e le prospettive insieme alla vicesindaca di Verona Barbara Bissoli, al presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini e al direttore del Cresme Lorenzo Bellicini.

«I dati ci mostrano conferme e sorprese. Noi continuiamo a illustrarli - ha spiegato Carlo Trestini - per accendere l’attenzione sul progetto Verona 2040, anche coinvolgendo i giovani che ne saranno protagonisti e destinatari. Ora occorre iniziare il percorso di un programma che guarda al futuro per occuparsi di economia e società, di urbanistica, ambiente, sviluppo tecnologico. Tra le idee è emersa l’importanza della Marangona come area chiave per lo sviluppo della città, economico ma non solo. Serve una visione dell’obiettivo, tavoli di lavoro e di confronto che portino soluzioni praticabili. Dopo tanti progetti possiamo passare alla fase operativa: un’occasione che il settore edile potrà cogliere con i grandi interventi infrastrutturali e logistici che cambieranno città e provincia, e le opere legate alla direttiva green che saremo chiamati ad attuare, fra rigenerazione e riqualificazione».

«Facciamo il punto su un progetto che nasce dall’analisi e dalle valutazioni del territorio per dare una prospettiva di crescita alla società veronese. Al primo posto le nuove generazioni - ha sottolineato Raffaele Boscaini - perché dobbiamo valutare il calo demografico: quel 13% in meno di giovani che in pochi anni sono stati superati dagli over 64. Dobbiamo fare in modo che rimangano a Verona, e per trattenerli o accoglierli non basta più la città bella e ospitale, servono infrastrutture e imprese. In cima all’agenda sicuramente la Marangona è necessario fare di quest’area un brand. Non solo uno spazio ma un’idea di sostenibilità e innovazione. Le aziende e i centri di ricerca dovrebbero scegliere di venire qui per quello che offre e per quello che potrebbe rappresentare. Un luogo di spinta per il territorio e perché no per il paese. Così come sta cambiando il lavoro dobbiamo definire ipotesi per rendere la città più attrattiva, puntando sulla sostenibilità, ad esempio con una mobilità che renda più agevole e più bello vivere e lavorare. Senza trascurare la forza del turismo su cui va aperta una riflessione per ampliare e destagionalizzare l’offerta coinvolgendo tutto il territorio e la generosità del terzo settore, che di Verona è una ricchezza e un vanto che non possiamo solo apprezzare ma che va sostenuto».

Per Barbara Bissoli «il progetto Marangona è ormai vicino alla ratifica dell’accordo di programma tra Comune, Provincia e Zai. Ascolteremo gli attori istituzionali ed economici per trasformare la zona in un’area per la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, con un ecosistema produttivo e aperto alla valorizzazione ecologica, con caratteristiche di autonomia energetica e rispetto dei suoli: un modello che la renderà una grande risorsa per Verona. Sul metodo puntiamo alla concertazione delle scelte attraverso il confronto tra gli interessi pubblici e privati: un sistema già utilizzato per il Piano di Assetto del Territorio, con la partecipazione dei cittadini in modo che il decisore pubblico e amministrativo possa acquisire tutti i contenuti necessari per indicare la strada migliore».

«L’area della Marangona riveste un interesse strategico che va addirittura oltre Verona e il Veneto, e va progettata con una grande attenzione per i suoi effetti economici e sociali a lungo termine, a partire dalla natalità - ha confermato Flavio Massimo Pasini -. Richiederà ad esempio di pianificare le infrastrutture a cominciare dalle strade, per anticipare tempi e aspettative: attrarre persone senza affrontare i nodi del traffico sarebbe un errore. Di questo siamo consapevoli e attiveremo un dialogo costante con tutti per navigare sull’onda dello sviluppo senza esserne sommersi. In quest’ottica la Provincia si conferma l’indispensabile "casa dei Comuni": discuteremo attraverso una conferenza di indirizzo temi e problemi, cercando la soluzione adeguata con l’impegno di tutti. Ma occorre tenere attivo il dialogo e fare manutenzione dei progetti: il 2040 sembra lontano, ma è ormai alle porte».

Lorenzo Bellicini, direttore del Cresme, ha confermato che i temi sono demografia e concorrenza con l’Europa. «Abbiamo punti a favore ma anche criticità che ci rendono meno competitivi. Andando verso il 2040 abbiamo già davanti tre grandi sfide. La prima è la demografia: Verona è la prima città del Veneto, ma la pandemia e l’aumento dei costi hanno spinto gli abitanti a lasciare il capoluogo. La seconda riguarda i problemi ambientali. La terza è la scarsa innovazione tecnologica e dei servizi. Vero che siamo al centro dei percorsi internazionali di merci e persone, ma le rotte logistiche stanno cambiando. Bisogna realizzare i progetti puntando a crescita e sostenibilità, e riqualificare la città per rendere competitivo il territorio anche in termini di macroarea. Collegare Verona e Vicenza, Mantova, Trento e Brescia potrebbe favorire quella che già oggi è la terza area economica del Paese dopo Milano e Roma. Verona è abituata a giocare da sola, ma è tempo di sentirsi corresponsabili della crescita. L’approccio sta finalmente cambiando e c’è capacità di fare. Verona 2040 va proprio in questo senso: andare oltre gli schieramenti per puntare a un traguardo comune».

Le preoccupazioni di Massignan

Come detto però, le intenzioni esposte in merito a Verona 2040 sollevano alcune perplessità, a partire dal presidente di Veronapolis, Giorgio Massignan, che le ha così esposte: «Sulla Marangona, sull’urbanistica partecipata e sul consumo di suolo, sono costretto a ripetermi, anche se temo non servirà a nulla.

Le recenti dichiarazioni della Confindustria e di ANCE Verona sul progetto Verona 2040, mi provocano non pochi timori. Soprattutto sul futuro della grande area agricola della Marangona. Nessuno che si sia soffermato sul recupero del patrimonio edilizio dismesso e sulla tutela del suolo.

Da quanto si evince da queste dichiarazioni, sembra che alla Marangona sia riproposta la vecchia destinazione d’uso: polo dell’innovazione. La stessa del P.A.Q.E. (Piano d’Area Quadrante Europa). Ma, da quello che si è potuto sapere, il Consorzio ZAI ha venduto quasi il 50% della Marangona, tra cui la corte Alberti, di circa 170.000 metri quadrati alla VGP Italy, una società europea di sviluppo di parchi industriali e logistici, che realizzerà le strutture relative al primo modulo logistico di 78.000 metri quadrati coperti, composto da quattro corpi edilizi destinati a piattaforme logistiche, uffici e locali accessori, serviti da parcheggi e strade di distribuzione interne. Oltre ad un centro per lo smistamento delle merci e dell’e-commerce, saranno destinati ampi spazi per il produttivo. Mentre, nella vicina zona della Corte Monsuà, dovrebbe essere realizzato il secondo modulo logistico della Marangona. Nulla a che vedere con l’innovazione e la ricerca.

In totale, è prevista la realizzazione di cinque moduli, cioè di cinque ambiti per la logistica. Va sottolineato che per poter realizzare questo piano, sarà comunque indispensabile una variante urbanistica per l’adeguamento del Piano degli Interventi al Piano d’Area Quadrante Europa.

La vicesindaca sostiene il rispetto dei suoli e la valorizzazione ecologica, ma non sembra sia così. Saranno costruiti volumi per la logistica e per il produttivo, cementificando e impermeabilizzando altro suolo agricolo. Soprattutto, la tanto decantata pianificazione partecipata, in questo caso lo sarà solo per gli attori istituzionali ed economici. I cittadini, come di consueto, saranno costretti ad ascoltare e accettare le scelte prese dall’alto. E, su questo punto, è lecito porsi una domanda: "chi decide realmente le scelte più importanti sull’uso del territorio?". Certamente non gli abitanti di Verona che, a quanto pare, si stanno opponendo alla cementificazione della Marangona.

Sarebbe grave se alcuni esponenti politici, nelle decisioni più importanti per il futuro economico e sociale della città, si facessero "consigliare", nella totale legalità, da soggetti esterni, portatori di interessi e di investimenti economici. Se così fosse, non solo l’equilibrio urbanistico, ma la stessa democrazia partecipata sarebbe a rischio».

La proposta di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana Verona, guidata dal segretario Luca Perini, interviene a sua volta sulla questione, bocciando il progetto di Ance e Confindustria e sottolineando la necessità di limitare il consumo di suolo. Questa dunque la proposta della sezione scaligera di SI, che auspica la creazione del primo grande parco agrourbano cittadino.

«Sono più di quarant’anni che si discute sul futuro dell'area della Marangona: localizzata a sud/ovest del Comune di Verona di circa 1 milione e mezzo di metri quadrati, ora ad uso agricolo con antiche corti rurali, in parte di proprietà del Consorzio Zai - riporta la nota di Sinistra Italiana -. Tale area è oggetto di vari livelli di pianificazione urbanistica (Masterplan) ed edilizia con piano attuativo approvato e in fase di urbanizzazione che interessa l'ambito denominato Corte Alberti di oltre 72.000 metri quadrati. Superficie coperta destinata ad ospitare un futuro centro per lo smistamento delle merci e piattaforme logistiche con uffici e locali accessori e parcheggi dove verranno realizzati altri capannoni per magazzini e uffici per imprese».

Il consumo di suolo al centro delle preoccupazioni. «Tutta l'operazione è un danno per la città soprattutto in considerazione già dell’elevato consumo di suolo che ha visto la provincia di Verona,il capoluogo e la Regione essere protagoniste negativamente negli ultimi anni.Infatti, i dati Ispra tratti dal Rapporto 2022 riportano chiaramente la situazione drammatica del Comune, della Provincia e della Regione:

La provincia di Verona risulta aver già bruciato il 13,30% del proprio suolo con un incremento dello 0,7 in cinque anni. Si tratta di 41.199 ettari, 185 dei quali nell'ultimo anno.

risulta aver già bruciato il 13,30% del proprio suolo con un incremento dello 0,7 in cinque anni. Si tratta di 41.199 ettari, 185 dei quali nell'ultimo anno. Il Comune di Verona ha fagocitato 5.636 ettari, il 28,33% della propria superficie, oltre 14 ettari solo dal 2020 al 2021.

ha fagocitato 5.636 ettari, il 28,33% della propria superficie, oltre 14 ettari solo dal 2020 al 2021. La Regione Veneto, ai vertici per consumo di suolo (218.2.30 ettari, ovvero 11,9% del totale).

Tra gli impatti ambientali, rilevatissimo è quello del consumo di suolo. In proposito ricordiamo che il TAR ha sottolineato che “le scelte urbanistiche assunte dal Comune devono rispondere all’obbiettivo generale di riduzione del consumo di suolo”.

Arpav evidenzia inoltre che il consumo di suolo (conseguente all’aumento della superficie impermeabilizzata) rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale e dalla localizzazione) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono: capacità d’uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse); Serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l’effetto serra e i cambiamenti climatici); Regolazione del microclima; Regolazione del deflusso superficiale e dell’infiltrazione dell’acqua; Ricarica delle falde e capacità depurativa; Sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici; Supporto alle piante, agli animali e alle attività umane.§

La perdita delle funzioni ecosistemiche svolte dal suolo "consumato" a seguito della realizzazione come nel caso di poli logistici può anche essere quantificata economicamente: secondo il Rapporto 2023 su “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. - Report SNPA 37/23” la perdita economica del flusso annuale dei servizi ecosistemici è stimata in un valore medio di 70.835 €/ha.

Quindi, nel caso della Marangona potremmo ipotizzare la perdita irreversibile dei servizi ecosistemici del suolo per un’area edificata / pavimentata di 150 ettari per un danno di circa 10 milioni e mezzo all’anno (e per tutti gli anni a venire)?

Riteniamo, pertanto, ingiustificabile e anacronistico cementificare e impermeabilizzare circa 1,5 milioni di metri quadrati di terreno agricolo fertile e produttivo collocato tra l’incrocio delle trafficate autostrade e l’area più densamente popolata che ha più di oltre 700.000 metri quadrati di verde sottratto.

Da Sinistra Italiana dunque propongono di:

« Recuperare le aree già cementificate da riqualificare con attività più innovative per lo sviluppo della città incentivando la trasformazione con un piano di ammodernamento sostenibile ed ecologico come già fatto in varie parte dei Paesi Europei;

da riqualificare con attività più innovative per lo sviluppo della città incentivando la trasformazione con un piano di ammodernamento sostenibile ed ecologico come già fatto in varie parte dei Paesi Europei; Realizzare alla Marangona un grande Parco AgroUrbano sperimentale-produttivo avvalendosi della riconosciuta esperienza e professionalità del grande e storico comparto Biologico del territorio coinvolgendo le associazioni di categoria e di promozione, la Consulta Comunale dell'agricoltura, la scuola di Agraria, l'Accademia, l'università, ecc. per un progetto che, oltre a portare direttamente sui mercati rionali prodotti biologici a prezzi calmierati sarebbe perfettamente in linea, se non all'avanguardia a livello europeo, con la tanto sbandierata transizione agricola che ben si coniuga con la necessaria transizione ecologica;

avvalendosi della riconosciuta esperienza e professionalità del grande e storico comparto Biologico del territorio coinvolgendo le associazioni di categoria e di promozione, la Consulta Comunale dell'agricoltura, la scuola di Agraria, l'Accademia, l'università, ecc. per un progetto che, oltre a portare direttamente sui mercati rionali prodotti biologici a prezzi calmierati sarebbe perfettamente in linea, se non all'avanguardia a livello europeo, con la tanto sbandierata transizione agricola che ben si coniuga con la necessaria transizione ecologica; Creare l'anello verde attorno alla città partendo dalla Marangona a cavallo di due dei forti austriaci da collegare con il famoso "anello dei Forti" che completerebbe la valorizzazione UNESCO delle fortificazioni per poi raggiungere la fascia verde dei parchi dell’Adige e chiudendo l'anello a nord con il parco della collina, facendo partire i famosi raggi verdi, percorsi pedonali e ciclabili che congiungerebbero l’intera fascia verde con i vari parchi comunali, una volta realizzati.

Per i motivi, sopra evidenziati riteniamo e condividiamo che la Marangona debba essere salvaguardata partendo da una variazione al PAT soprattutto dalla richiesta in Regione di una variante al Piano d'Area del Quadrante Europa (PAQUE) che modifichi l'attuale destinazione urbanistica dell’area per l'innovazione in area per Parco Agro urbano cogliendo l'occasione di adeguare lo strumento urbanistico agli annosi problemi ambientali, climatici, energetici e di mobilità sostenibile non procrastinabili che Verona sta vivendo da anni. Oggi cementificare quell'area riteniamo che chiuda ogni significato e speranza di miglior vivibilità a tutti/e gli abitanti di Verona Sud e dell’intera città di Verona».