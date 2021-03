Turismo: Osservatorio regionale e Carta accoglienza. Covid: -56,6% giornate presenza 

Giornate importanti per il turismo veronese. È stato presentato agli operatori turistici veronesi "L'Osservatorio Turistico Regionale Veneto Federato", creato dalla Regione Veneto in collaborazione con Unioncamere e la "Carta dell’Accoglienza", e contestualmente la Camera di Commercio, coordinatrice della Dmo del Garda, ha diffuso il nome del vincitore della gara europea da 700mila euro che si occuperà della promozione turistica dell’area da marzo 2020 a marzo 2021. Si tratta della Pomilio Blumm, player internazionale nel mercato della comunicazione degli enti pubblici (la Dmo è costituita da 21 Comuni e altri soggetti istituzionali, in prevalenza, NdR).

«L’area del Lago di Garda ha “perso”, nell’anno della pandemia, 7,6 milioni di giornate di presenza (-56,6%). Anche in questo caso, - ha spiegato il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello - il calo maggiore si è verificato per gli stranieri (-63,0%), che costituiscono la quota più rilevante del turismo sul Lago di Garda (nel 2019, la quota da loro rappresentata è stata dell’83%). Le presenze di turisti italiani hanno registrato un calo del -24,1%. Puntiamo molto sulla promozione per il rilancio del turismo nella prossima stagione turistica e nel 2022. Grazie a un'esperienza pluridecennale al servizio di più di 200 partner istituzionali in tutto il mondo, Pomilio Blumm opera attraverso un approccio multidisciplinare che attinge al campo delle neuroscienze, della semiotica e della data science. A capo di un network indipendente di 103 uffici in Europa e oltre, la società conta un team di 7300 persone, con esperti provenienti da 39 paesi e in grado di operare in un gran numero di lingue, tra cui Inglese, Francese, Portoghese, Spagnolo, Tedesco, Arabo, Russo e Cinese».

La promozione del territorio lacustre e del suo entroterra, è solo uno dei temi toccati nel webinar organizzato in collaborazione con la Regione del Veneto per presentare l'Osservatorio Turistico Regionale Veneto Federato. Si tratta di un sistema condiviso di informazioni e monitoraggio, regolato da un preciso sistema di governance, che consente di approfondire la conoscenza di fenomeni turistici sulla base dell'analisi di dati e informazioni attendibili e selezionate. "L’Osservatorio del turismo regionale federato" (https:// osservatorioturismoveneto.it/) è stato presentato, insieme alla Carta dell’Accoglienza (https://www.regione.veneto. it/web/turismo/carta- dellaccoglienza-e- dellospitalita): «La Camera di Commercio, insieme alle due destinazioni Lago di Garda e città di Verona, - ha detto Paolo Tosi, vice presidente della Camera di Commercio di Verona - e ai quattro marchi d’area (Lessinia, Pianura dei Dogi, Soave – Est Veronese, Valpolicella) sta costruendo un’organizzazione unica di promozione e accoglienza per tutte le opportunità turistiche del territorio veronese. L’offrire tutto il territorio veronese nel suo complesso è una strategia che è stata condivisa e costruita insieme all’assessore regionale Federico Caner e alla Direzione del Turismo del veneto, che ringrazio pubblicamente per il grande supporto. Per impostare un’efficace promozione coordinata di tutto il territorio scaligero risultano fondamentali i dati relativi ai flussi turistici che grazie all’"Osservatorio del turismo regionale federato" abbiamo a disposizione».

Perché una Carta dell’Accoglienza

Tra le 12 azioni di lancio del Piano Strategico del Turismo Veneto, era prevista anche l’adozione di una Carta fondamentale dell’accoglienza e dell’ospitalità rivolta agli operatori della filiera turistica regionale. Da qui è nata la “Carta Fondamentale dell’Accoglienza”: dieci i punti, dalla creazione di una destinazione per tutti all'essere dei custodi del nostro territorio, per descrivere i valori fondanti per un turismo di qualità. Veneto una destinazione: