Crescono i contratti per lavori agricoli occasionali, ma sono marginali

Dallo scorso mese di gennaio sono state introdotte in Italia in via sperimentale le prestazioni di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato per il settore agricolo. Uno strumento pensato per dare la possibilità alle aziende di reclutare agevolmente personale aggiuntivo per attività saltuarie e limitate nel tempo. Uno strumento che per il momento, in Veneto, ha permesso di assumere circa 1.700 lavoratori, in base ad una prima rilevazione eseguita da Veneto Lavoro.

A differenza di quanto previsto dalle prestazioni di lavoro accessorio retribuite tramite voucher, questa nuova tipologia contrattuale si configura come una vera e propria forma di lavoro subordinato in cui il lavoratore viene a tutti gli effetti assunto dall’azienda e alla quale si applica la disciplina del lavoro dipendente. I vincoli riguardano soprattutto la durata massima del contratto (non più di 45 giornate lavorative nell’arco di 12 mesi), le categorie di lavoratori che possono essere assunti (disoccupati, pensionati, giovani under 25 e detenuti) e l’utilizzo riservato a datori di lavoro che applicano i contratti di riferimento per il settore.

E le nuove prestazioni occasionali sembrano aver riscosso un crescente ma ancora cauto consenso da parte delle aziende venete, con picchi di assunzione concentrati nel mese di settembre, in occasione delle attività di vendemmia, e nelle province di Treviso e Verona, che insieme collezionano oltre il 90% dei rapporti attivati.

In particolare, nel periodo gennaio-settembre 2023 sono stati instaurati complessivamente 1.784 rapporti di lavoro occasionale in agricoltura, che hanno interessato 1.668 lavoratori. Si tratta prevalentemente di uomini (81%), italiani (98%) e con età superiore ai 55 anni (82%), in molti casi pensionati. Nell’80% dei casi il rapporto di lavoro ha una durata prevista inferiore ai 2 mesi, con un numero limitato di giornate lavorative (spesso non più di 10). Le aziende, soprattutto di piccole dimensioni, che nell’intero periodo risultano aver attivato un rapporto di lavoro occasionale sono 551, di cui 178 in provincia di Treviso e 305 in provincia di Verona. Mediamente, ogni azienda ha effettuato 3,5 assunzioni.

Lo strumento, secondo i primi riscontri di Veneto Lavoro, sembra rivelarsi particolarmente utile per le aziende meno strutturate, che possono così avvalersi di alcune categorie di lavoratori in forma poco onerosa, favorendo al contempo l’emersione di eventuali situazioni di irregolarità.

Nonostante il crescente utilizzo, il lavoro occasionale rimane tuttavia una quota marginale dei rapporti a termine attivati in agricoltura. Le assunzioni a tempo determinato complessivamente effettuate nel 2023 sono state circa 56mila, un dato in linea con il 2022 ma ben al di sotto di quello degli anni precedenti e in particolare rispetto al 2020, quando si raggiunsero livelli particolarmente elevati anche per effetto di una possibile forma di regolarizzazione di molti rapporti di lavoro finalizzata a garantire la possibilità di spostamento dei lavoratori durante il lockdown.

Nonostante la progressiva crescita dell’occupazione dipendente, spesso il fabbisogno di lavoratori per attività legate ai picchi produttivi e per alcune lavorazioni di difficile programmazione risulta ancora oggi soddisfatto attraverso il ricorso a forme di esternalizzazione, che possono però anche nascondere forme di irregolarità. Anche nel 2023 la domanda di lavoro associata all’ambito delle attività di supporto all’agricoltura, nel quale rientrano realtà imprenditoriali che forniscono servizi di supporto alle imprese agricole, si è infatti confermata elevata ed in rafforzamento. Si tratta di forme di reperimento del personale attraverso le quali viene spesso offerto alle aziende agricole di avvalersi indirettamente di manodopera, spesso straniera, immediatamente disponibile e a basso costo.