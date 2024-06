Punti Digitale Facile, la Regione vuole aprirne più di 200 per la gestione autonoma della compilazione del 730

Nell’ambito della Misura 1.7.2 del PNRR, la Regione del Veneto e l’Agenzia delle Entrate hanno avviato una collaborazione per favorire e supportare l’inclusione digitale in materia fiscale.

Nello specifico, sono stati organizzati degli eventi formativi gratuiti online dedicati alla dichiarazione precompilata del modello 730 nei Punti Digitale Facile delle province di Belluno, Padova, Treviso, Verona e Vicenza.

I Punti Digitale Facile sono punti di accesso fisici allestiti in biblioteche, scuole e centri sociali del Veneto, nati per fornire ai cittadini una formazione digitale, sia online sia fisicamente, al fine di ridurre il divario favorendo l’inclusione digitale e l’accesso ai servizi regionali e nazionali presenti sul web.

«Come Agenda Digitale del Veneto intendiamo sostenere la crescita di questo piano arrivando ad aprire 234 Punti Digitale Facile, luoghi in cui promuoveremo l’inclusione sociale e aumenteremo l’alfabetizzazione digitale, così da valorizzare e incentivare l’utilizzo di tutta una serie di servizi pubblici offerti dalla Pubblica amministrazione – commenta l’assessore regionale -. Con le risorse messe a disposizione dal PNRR, il Veneto ha inteso rendere il territorio più connesso, più coeso e inclusivo, aumentando i luoghi fisici orientati all’innovazione. Una innovazione sempre più vicina ai cittadini, ma soprattutto utilizzabile. Gli incontri organizzati con un altro ente pubblico, come l’Agenzia delle Entrate, nascono per diminuire i divari aiutando i cittadini ad essere sempre più autonomi nella gestione delle loro pratiche amministrative, partendo proprio dalle nozioni di base sulla dichiarazione precompilata del 730».

Gli incontri sono organizzati con relatori selezionati dall’Agenzia delle Entrate e supportati dai Facilitatori dei Punti Digitale Facile, avranno una durata di circa 2 ore con più funzionari collegati da remoto.

Per quanto riguarda la provincia di Verona, i cittadini potranno iscriversi al seguente link, dalle 18 alle 20 di mercoledì 12 giugno: https://comuneverona.webex.com/comuneverona/j.php?MTID=m245bd5328e683a45802f901805d6e543