Operatori ed appassionati delle e-cig in fiera: dopo due anni torna Vapitaly

Dopo l'ultima edizione online, a Verona torna a svolgersi in presenza Vapitaly, la fiera internazionale del vaping. Dal 14 al 16 maggio imprenditori, rivenditori e vape lovers, si riuniranno in una tre giorni dedicata alle novità di mercato e agli ultimissimi trend di settore, che prevede anche un ricco programma di di appuntamenti con l’informazione e l’approfondimento.

Tutto è oramai pronto dunque per la 6a edizione della rassegna, che si svolgerà nel padiglione 12 di Veronafiere (ingresso Re Teodorico – viale dell’Industria, 36), con una superficie espositiva di 8 mila metri quadri a disposizione di operatori ed appassionati delle e-cig e dei liquidi da svapare.

«Finalmente si torna alla normalità – afferma Mosè Giacomello, presidente di Vapitaly –. Dopo questi due anni a distanza, siamo pronti a ripartire, con tanti espositori italiani e molti provenienti dall’estero. Torna la più importante fiera italiana del settore e noi siamo orgogliosi di essere la manifestazione di riferimento per un comparto che si dimostra vitale e in crescita. Da Verona, siamo pronti a guardare al futuro. Questa tre giorni sarà l’occasione per fare il punto sulle novità del mercato, sugli ultimi trend così come sulle normative e gli aspetti medico-giuridici che riguardano il vaping. Un’opportunità non solo per gli operatori del settore, ma anche per vaper e appassionati».

Vapitaly, per il 2022, conferma il format delle precedenti edizioni: sabato 14 e domenica 15, l’accesso è pensato per far conoscere a vapers, imprenditori e appassionati (ingresso consentito solo ai maggiorenni) le novità proposte al mercato dalle aziende, mentre lunedì 16 la fiera è riservata agli operatori del settore. Una manifestazione, quindi, che intende affiancare opportunità concrete di business ad eventi dedicati agli appassionati del vaping, con un’area esterna coperta, riservata al relax e al food&drink.

In pochi anni, Vapitaly è diventata la più importante fiera italiana del comparto e una delle maggiori a livello internazionale. Quest’anno, saranno presenti oltre 100 aziende e 200 brand. Importante anche la partecipazione dall’estero: il 37% degli espositori arriverà da 14 Paesi nel mondo, nel segno di una vera ripartenza.