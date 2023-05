​Vapitaly chiude con oltre diecimila presenze e la prima volta dei leader asiatici del settore

«Un mercato in crescita. Una fiera sempre più internazionale e dedicata al business». Si è chiusa oggi pomeriggio, a Verona, l’edizione 2023 di Vapitaly, la manifestazione di riferimento del vaping. La tre giorni ha portato all’interno di Veronafiere, dal 27 al 29 maggio, migliaia tra operatori, visitatori e appassionati del settore. Secondo quanto viene comunicato, sono state complessivamente 10.219 le presenze. Gli espositori stranieri hanno rappresentato il 40% del totale. E, per la prima volta, erano presenti anche i leader asiatici del settore, grazie alla partnership che Vapitaly ha stretto con IECIE, la più grande fiera orientale del vaping.

IECIE ha infatti scelto Verona come unica tappa europea del suo tour mondiale. Oltre 10 mila le persone raggiunte attraverso la social room, grande novità 2023 per mettere in connessione il resto del mondo. Oltre 500 stories e una ventina di dirette che hanno registrato 300 mila ‘impression’ solamente durante il weekend. Tra le città più "collegate" le italiane Roma e Milano, così come Shanghai. Ben 148 gli espositori presenti (in crescita di oltre il 30% rispetto all’anno scorso), con oltre 250 brand. Tra gli stand soprattutto negozianti specializzati e tabaccai giunti a Verona per conoscere i trend e per stringere accordi commerciali.

«Obiettivo raggiunto, Vapitaly è una fiera sempre più internazionale e improntata al business - ha dichiarato Mosè Giacomello, presidente di Vapitaly -. Il mercato è in crescita, le presenze di operatori specializzati e di espositori dall’estero ne sono una attestazione. Abbiamo registrato un grande afflusso da parte di negozianti, appassionati e stakeholder del settore, e un elevato numero di incontri business soprattutto nelle giornate di domenica e lunedì. Siamo orgogliosi di aver rimesso in moto un intero comparto e di esserne vetrina italiana nel mondo. Di anno in anno - ha concluso il presidente Giacomello - Vapitaly si conferma l’appuntamento nazionale di riferimento per l’intero comparto. Siamo pronti a raddoppiarne i numeri con l’evento B2B che organizzeremo a Roma il 4 e 5 novembre».