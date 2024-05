Migliaia di operatori, visitatori e appassionati a Vapitaly

Un pubblico maturo e internazionale, con partecipati momenti di confronto tra operatori e istituzioni che segnano una fiera sempre più orientata al business to business. Si è chiusa ieri, 27 maggio, l'edizione 2024 di Vapitaly, la manifestazione di riferimento del vaping. Alla tre giorni, a Veronafiere, hanno partecipato migliaia tra operatori, visitatori e appassionati del settore. E il momento finale di dibattito con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riunito in una folta platea tutta la filiera per chiarire i dubbi sulle recenti normative e per discutere sul futuro del comparto.

Oltre 150 brand provenienti da 6 Paesi tra Europa, Cina e Asia; 14 live streaming per raccontare il settore con stakeholder e operatori, 3 convegni che hanno ospitato medici, politici, istituzioni e rappresentanti della filiera; migliaia di ingressi nelle tre giornate dedicate alla sigaretta elettronica. «Vapitaly si conferma un importante punto di riferimento per il settore - ha commentato soddisfatto il presidente Mosè Giacomello - Un mercato in rapida evoluzione e ricco di novità che ha raccolto un pubblico più maturo, attento e consapevole, grazie anche ai momenti di riflessione con i convegni. Una platea di professionisti indice di un’evoluzione di Vapitaly, più focalizzata sul business e meno sul consumer. Prezioso il confronto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha fatto chiarezza su temi decisivi, tra cui le nuove normative, gettando le basi per un confronto aperto e una fruttuosa collaborazione futura, anche nei prossimi appuntamenti che Vapitaly ha in programma».

Ieri, in chiusura di lavori, il convegno più atteso: ospiti a Vapitaly 2024 Luigi Liberatore, direttore Ufficio Accise; Maria Rosaria Meola, dirigente ufficio Monopoli Veneto; e Francesca Torricelli, direttore dell’ufficio disciplina tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo della Direzione Accise. «Un momento centrale che conferma l’importanza del dialogo: solo confrontandoci le problematiche non si trasformano in criticità - ha sottolineato Luigi Liberatore - Ci portiamo a casa sensazioni importanti con una presenza di centinaia di persone: ci hanno inondati di domande facendo emergere chiaramente l’esigenza della nostra presenza sul territorio. Vapitaly mette insieme tutte le associazioni e gli operatori del settore in un momento importante che favorisce ulteriormente un mercato in crescita esponenziale che ha come obiettivo produrre ricchezza nel rispetto delle regole».