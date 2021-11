«La bellezza è un diritto», la storia di Valentina Tecchio e della sua Maison 22 Esthétique

«La bellezza è un diritto a cui ognuno, uomo o donna, deve poter accedere, affidandosi a professionisti seri capaci di aiutare le persone a prendersi cura di sé, migliorare la propria immagine e stare bene con se stessi». Ad affermarlo è Valentina Tecchio, imprenditrice del settore beauty, pioniera della dermopigmentazione (da lei sviluppata in una tecnica innovativa che insegna in Italia e nel mondo) e creatrice di un’azienda, Maison 22 Esthétique che, partita da Verona, ad oggi occupa circa 60 addetti tra le sedi di Verona, Bussolengo e Roma per un volume d’affari che, quest’anno, supererà i 9 milioni di euro.

La storia di Valentina è quella di una giovane donna che, ultimato il ciclo di studi all’Istituto d’arte di Verona, dopo un breve intervallo in cui si è dedicata alla decorazione d’interni, decide di seguire la propria inclinazione alla ricerca del bello dedicandosi all’estetica. «Ho iniziato a lavorare come estetista che ero poco più che una ragazzina - racconta oggi - e, nel 2008, ho aperto il mio primo centro estetico, facendo stipulare un’ipoteca sulla casa ai miei genitori». Da quel momento non si è più fermata ma, anzi, ha studiato per perfezionare tecniche che, all’epoca, erano a dir poco approssimative, come quella del tatuaggio estetico. «Ho sempre avuto un approccio onnicomprensivo all’idea di bellezza - spiega - intendendola non solo come risultato del mio lavoro sulla persona ma anche sull’effetto emotivo che questo lavoro genera su coloro che si sottopongono ai miei trattamenti. La bellezza, infatti, al di là dei canoni estetici standardizzati in ogni epoca, è innanzitutto il risultato del sentirsi a proprio agio con se stessi, nella propria pelle. Non può essere diversamente da così e ne ho conferma ogni giorno con le donne (e gli uomini) che ritrovano fiducia in sé e nel proprio potenziale umano, semplicemente sentendosi più belli».

Le tecniche innovative messe a punto da Valentina Tecchio, unite alla capacità di sviluppo del business del suo socio e compagno, Raul Paronetto, hanno portato così alla nascita di tre negozi Maison 22 Esthétique (due a Verona e uno a Bussolengo), all'inaugurazione di un corner point in Rinascente Roma e alla recente apertura di due franchising a Brescia e Cagliari. Non solo: «Dopo essere stata chiamata in tutto il mondo come relatrice in convegni di estetica - continua Valentina - ho pensato di creare un precorso di formazione per i professionisti del mio settore. È nata così Maison Esthetique Academy, l’accademia dedicata al settore estetico che è fra le poche ad offrire corsi di alta specializzazione come trucco permanente, ricostruzione unghie e make-up, ai quali si aggiungono, grazie alla collaborazione con la società di consulenza manageriale Open Source Management Intenational Group, corsi di crescita imprenditoriale che vanno al marketing alla gestione finanziaria e delle risorse umane».

Il risultato dell’intraprendenza di Valentina e di Raul si sintetizza in una crescita esponenziale del fatturato, passato dai 4,4 milioni del 2019 ai 7,5 del 2020 e agli oltre 9 previsti per la fine di quest’anno. «Le persone hanno bisogno di bellezza e serenità - conclude Valentina - e oggi, dopo i due anni terribili che abbiamo vissuto a a causa della pandemia, questo bisogno è ancor più sentito che in passato. Scegliere di prendersi cura di sé, investendo tempo e denaro, alla ricerca dell’armonia non è sciocco, come qualche mia collega vorrebbe far credere raccontando che una crema vale l’altra, è solo un modo per ricostruire quella normalità che abbiamo temuto di avere perso».