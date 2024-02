Coop sociali, l'ipotesi di accordo sul nuovo CCNL al convegno sul Terzo Settore di UIL FPL Verona

Si è svolto mercoledì 14 febbraio 2024 a Verona il convegno sul Terzo Settore e sull'ipotesi del nuovo CCNL Coop Sociali organizzato dalla Uil Fpl Verona.

«In una sala gremita di lavoratrici e lavoratori di varie Coop operanti nei servizi Socio Sanitari Assistenziali ed Educativi di Verona e Provincia, è intervenuto il Segretario Nazionale della Uil Fpl Pietro Bardoscia, il quale ha illustrato i contenuti dell’ipotesi di accordo del CCNL coop sociali, che auspichiamo di firmare definitivamente i primi di marzo 2024», spiega in una nota il segretario generale della sezione scaligera del sindacato, Stefano Gottardi.

«Un aumento medio di oltre 180 euro per un livello C1 per arrivare ad oltre 200 euro per un livello D2 a regime - prosegue Gottardi -. Oltre a questo aumento superiore al 12.5% tra le altre novità occorre ricordare il pagamento della maternità al 100%, l'aumento dell’assistenza sanitaria integrativa a 120 euro annui, l'introduzione dei tempi di vestizione/svestizione di 15 minuti e l'aggiornamento dell'art.47 nel quale si è proceduto a dare una prima risposta in merito al percorso di riqualificazione degli educatori con il riconoscimento dell'inquadramento del livello D2 per gli educatori con i 60 CFU e per gli educatori dei servizi per l'infanzia.

Era presente inoltre anche la coordinatrice regionale della Uil Fpl Veneto Federica Bonaldo, la quale ha illustrato l'articolo relativo alla costituzione del comitato misto paritetico, il quale avrà l'importante compito di monitorare la corretta applicazione del CCNL e per effettuare una attività di confronto/sollecito con le stazioni appaltanti al fine di riconoscere la revisione dei prezzi e la correttezza del bando di gara volto al rispetto di quanto previsto nel nuovo CCNL.

«Questo convegno è stato anche l'occasione per presentare a tutte le lavoratrici e lavoratori del Terzo Settore la nostra nuova responsabile del Terzo Settore Uil Fpl a Verona, Giusy Campisi», ha concluso Gottardi.