Con il ritorno dei visitatori stranieri è ridecollato il turismo nel Veronese

Il livello di turisti in provincia di Verona è ormai prossimo a quello record registrato nell'ultimo anno prima della pandemia. Nel 2022 le presenze sono state 17,1 milioni, pari quasi a quelle 2019 e il 32,8% in più rispetto al 2021. E le prime sensazioni di questo 2023 fanno sperare in un'ulteriore crescita.

E dopo un paio d’anni di turismo di prossimità, sono tornati in massa i turisti stranieri. Sono state 13 milioni le presenze straniere nel 2022, in crescita del 43,7% rispetto all'anno precendete (-5,3% rispetto al 2019). Le presenze italiane sono state invece 4,1 milioni, in aumento del 7,1% rispetto al 2022 (-3,6% rispetto al 2019).

I dati sono stati diffusi dalla Camera di Commercio scaligera e confermano il Lago di Garda come principale destinazione veronese (13,3 milioni di presenze, +29% rispetto al 2022 e -1,1% a confronto con il dato 2019). Di queste 11,1 milioni provengono da oltre confine e 2,2 sono italiani. Segue la città di Verona con 2,4 milioni di presenze complessive (1,4 milioni quelle straniere, 1 milione le italiane). Nel resto della provincia scaligera, le presenze sono state 1,4 milioni nel 2022 (in forte ripresa sul 2021 con un +21%, mentre rispetto al periodo pre-covid si registra un calo del -22,9%).

«Nelle due destinazioni Lago di Garda e Verona - ha affermato Paolo Artelio, presidente della Destination Verona & Garda Foundation - il turismo è già uno dei principali fattori di attrattività e nei territori identificati dai quattro marchi d’area (Lessinia, Valpolicella, Soave ed Est Veronese e Pianura dei Dogi) lo sta diventando. Il sistema della governance, così com’è impostato dalle attività promozionali della Dvg Foundation, mira a valorizzare ciascuna delle destinazioni e dei marchi d’area, con le loro peculiarità ed eccellenze e a creare flussi dalle due destinazioni ai marchi d’area, ma anche con uno spillover inverso: anche i quattro marchi d’area possono influenzare l’andamento del turismo dei due poli principali, con turismo lento, slow, sostenibilità. Sono due modelli di turismo diversi che si integrano e si completano. Sostenibilità, equilibrio e responsabilità sono le tre parole chiave per lo sviluppo armonico dell'offerta turistica nell’intero territorio scaligero. Il percorso che porterà alla definizione di proposte turistiche complete si basa su alcune priorità di intervento, quali l'individuazione delle linee di prodotto, l'analisi dei mercati attuali e potenziali, la definizione della matrice linee di prodotto-ambiti territoriali-mercati, l'organizzazione e realizzazione di gruppi di lavoro, la realizzazione di un catalogo promo-commerciale nonché lo sviluppo di attività promo-commerciali».