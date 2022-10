Turismo per Ognissanti in Veneto, attesi 2,5 milioni di visitatori

Il turismo in Veneto per il ponte di Ognissanti è tornato ai livelli del 2019, ma sui portali le strutture sono il 20% in meno. Le città d'arte come Verona sono tra le mete preferite e ci sono segnali positivi anche per località montane e termali. Il mercato è trainato da eventi e manifestazioni. Ed anche le previsioni meteo quasi estive aiutano i flussi di visitatori, soprattutto quello dall'estero.

Il lungo fine settimana a cavallo tra ottobre e novembre fa accelerare il turismo in tutta la regione. Le strutture ricettive venete sono in attesa di registrare 2,5 milioni di presenze turistiche. E secondo Assoturismo di Confesercenti Veneto emerge un tasso di occupazione dell’offerta pari all'85% nelle città d'arte e termali, dato analogo a quello rilevato per lo stesso periodo del 2019, anche se sui portali le strutture sono diminuite di un quinto. Alcune, probabilmente, hanno deciso di restare chiuse perché l’aumento delle tariffe energetiche rende poco conveniente l’attività. Altre potrebbero essere uscite dai portali online, almeno per questo ponte, per affidarsi solamente alla vendita diretta.

«La tendenza positiva è attesa per tutti i prodotti turistici, anche se con andamenti diversificati - ha commentato Francesco Mattiazzo, presidente Assoturismo Veneto - In particolare, il tasso di occupazione delle strutture attive nelle città e nei centri d’arte si attesta all’85%. Meno intenso il flusso di prenotazioni verso le località marine, con una saturazione del 65% dell’offerta disponibile e al netto delle chiusure stagionali degli esercizi ricettivi. Stesso trend per le località lacuali e di montagna che si attestano rispettivamente al 74% e al 73% di occupazione. Invece, per le località del termale il tasso rilevato è del 79%. Una previsione positiva per tutto il settore, che speriamo non venga disattesa».