Arena Opera Festival, musica per le orecchie degli operatori turistici

La stagione turistica legata alla lirica si annuncia in crescita e con prezzi stabili per Verona. Sono dunque positivi i dati evidenziati dall'Osservatorio turistico di Destination Verona & Garda Foundation (Dvg Foundation).

Gli indicatori sono in crescita, con particolari picchi in corrispondenza dei weekend o delle date delle opere. In particolare, al 10 di giugno, le prenotazioni per la stagione che si sta avviando sono pari al 46,5% delle camere disponibili, 1,1% in più rispetto all'occupazione delle stanze registrata il 10 giugno 2023. Il ricavo medio per camera in trattamento bed & breakfast è di 153,2 euro, 2,8 euro in più rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

«Il successo del weekend di apertura conferma il ruolo centrale dell'Arena di Verona come attrattore turistico di primaria importanza per la città e per l'intero territorio - ha dichiarato Paolo Artelio, presidente della Dvg Foundation - I numeri registrati dimostrano che l'Arena di Verona continua ad essere un punto di riferimento per gli amanti della lirica di tutto il mondo. La stagione lirica 2024 è ricca di appuntamenti imperdibili, e come evidenziato dai dati elaborati da HBenchmark si preannuncia anche ricca di soddisfazioni per gli operatori turistici».

L'analisi elaborata sulla base di un campione di 41 strutture su un totale di 2.539 camere disponibili evidenzia una netta correlazione tra i picchi di occupazione delle camere e le date del festival lirico. E andando nello specifico dell'evento "La grande opera patrimonio dell'Unesco", si nota un incremento dell’occupazione dell'1,8% rispetto all'anno scorso, con i turisti che hanno scelto maggiormente la zona di Verona città.

Altro aspetto interessante riguarda il tasso di occupazione, che quest’anno è cresciuto prima rispetto al 2023. Gli ospiti hanno quindi iniziato a prenotare prima il loro soggiorno rispetto all'anno scorso, quando si registrarono prenotazioni last minute e più sotto data.

Tra i melomani che hanno soggiornato a Verona lo scorso weekend ci sono soprattutto italiani, 46,3% del totale, e tedeschi, il 10% e in aumento rispetto all'8% del 2023. La percentuale di flussi italiani è in calo del 4,1% a fronte di un aumento degli stranieri del 3,8%. In particolare sono aumentati i flussi provenienti da Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Taiwan, Australia e Cina.