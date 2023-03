Settore turismo, 220 colloqui nel primo recruting day che si è svolto un Gran Guardia

Si è chiuso con ben 220 colloqui effettuati in una sola giornata il primo recruting day che ha fatto incontrare domanda di lavoro e offerta per il settore turistico veronese. Sono state 82 le persone che si sono presentate all’evento di martedì in Gran Guardia nato dalla collaborazione tra Centro per l’Impiego di Verona, l’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese e Assessorato al Lavoro del Comune di Verona. Obiettivo dell’iniziativa, rispondere alla mancanza di personale e manodopera qualificata e tutelare trasparenza e regolarità contrattuali, a discapito della piaga del lavoro sommerso.

Un’occasione come poche per chi è alla ricerca di un’occupazione ma anche per le aziende che, con la stagione estiva alle porte, devono fare i conti con la mancanza di personale nei diversi settori, dall’alberghiero alla ristorazione. Le 19 aziende presenti alla giornata mettevano a disposizione 52 posti di lavoro, il che la dice lunga sulla necessità di reperire urgentemente le diverse professionalità ricercate.

«L’alta adesione sia di chi cerca lavoro sia di chi lo offre è sinonimo della bontà dell’iniziativa – commenta l’assessore alle Politiche per il lavoro Michele Bertucco -. Intendiamo continuare su questa strada favorendo gli incontri tra la domanda e l’offerta».

Quanto alle candidature, sono stati molto gettonati i profili aiuto cucina e cucina ma anche quelli per le funzioni di reception alberghiera.

Oltre ai colloqui, il format dell’incontro prevedeva inoltre momenti informativi di gruppo su contratti/busta paga e la presenza di operatori dei servizi per il lavoro a cui le persone potranno fare riferimento anche per opportunità future.

È stata molto apprezzata da candidati e imprese la possibilità di svolgere più colloqui in poco tempo e di conoscersi di persona attraverso momenti di scambio diretto.