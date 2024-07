L'azienda Trinità di Vallese si apre al Fondo Italiano d'Investimento

Fondo Italiano d'Investimento ha annunciato il proprio ingresso nel capitale della società Trinità, realtà italiana attiva nella produzione di salumi con sede principale a Vallese di Oppeano.

Realizzata tramite il Fondo Italiano Agri&Food (Fiaf), l'operazione è finalizzata a supportare i fondatori nel processo di sviluppo dell’azienda. Questo avverrà per linee interne ed esterne con il più ampio obiettivo di consolidare il posizionamento di Trinità sul mercato italiano, di puntare maggiormente sull’estero e di promuovere un processo di managerializzazione, anche tramite la valorizzazione di risorse interne.

Fondata nel 1982, Trinità ha realizzato negli anni 7 acquisizioni nel territorio nazionale ed oggi, con 5 siti produttivi tra Veneto, Lombardia e Marche, conta più di 250 collaboratori tra dipendenti e agenti. L’azienda nel 2023 ha avuto ricavi di circa 70 milioni di euro, in crescita di oltre il 30%.

I soci Danio Sarzi Amadè, Sergio Verdelli Saccani unitamente alla famiglia Mazzurega resteranno all’interno della società con i medesimi ruoli. In particolare, Danio Sarzi Amadè e Sergio Verdelli Saccani continueranno a guidarla, rispettivamente in qualità di presidente e vicepresidente entrambi con deleghe operative.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il mese di agosto 2024 ed è subordinato alle usuali condizioni legate a requisiti di legge.

«In oltre quarant’anni di storia, Trinità ed i suoi soci fondatori hanno dimostrato di saper investire con lungimiranza, aggregando con successo altre aziende del settore e divenendo una realtà di primario ordine nel panorama italiano - ha commentato Pier Felice Murtas, senior partner del Fiaf - Ora, con questa nuova partnership, prende il via una nuova fase di sviluppo della società. Quello dei salumi, nel nostro Paese, è un settore frammentato, caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli player specializzati in nicchie di mercato e Trinità, per dimensioni e caratteristiche, rappresenta la realtà ideale per avviare adeguati processi di aggregazione, per competere sempre più anche sui mercati esteri».

E Sergio Verdelli Saccani, socio fondatore di Trinità, ha aggiunto: «Insieme a tutti i soci di Trinità, esprimo grande soddisfazione e fiducia per l’avvio di questo nuovo percorso con Fondo Italiano. Per il futuro vediamo molte possibilità di crescita e proprio per questo abbiamo voluto aprire la governance aziendale per aggiungere ulteriori competenze e qualità, dando ulteriore slancio al nostro gruppo. L’esperienza di Fondo Italiano e in particolare del Fiaf all’interno del settore agroalimentare ha sicuramente rappresentato un elemento chiave nel prendere questa decisione. L’idea condivisa con i nostri nuovi partner è semplice, ma molto chiara: vogliamo creare un gruppo che abbia una leadership nazionale nel nostro segmento ed una forte propensione all’estero, il tutto mantenendo gli stessi valori e lo stesso spirito di team che ci contraddistingue da sempre».