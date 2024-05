Anche il traffico pesante lo conferma: il triangolo industriale italiano è nel Nordest

Il baricentro del sistema produttivo italiano si è spostato a est. Lo rivela l'ufficio studi della Cgia di Mestre analizzando i numeri dei mezzi pesanti che ogni giorno sfrecciano sulle autostrade. Numeri che lungo quasi tutta la Milano-Venezia sono doppi rispetto a quelli della Torino-Milano. «Sebbene rappresenti un indicatore molto empirico, anche i flussi di traffico dei tir ci confermano quello che le statistiche economiche ci segnalano da tempo - ha scritto la Cgia - Milano continua a essere la capitale economica e finanziaria del Paese, ma da qualche decennio il triangolo industriale del Paese è ruotato di 180 gradi».

Se il capoluogo regionale lombardo nel corso degli ultimi decenni ha rafforzato la sua centralità, gli altri due vertici non sono più Torino e Genova, ma Bologna e Venezia. Per numero di imprese, di lavoratori, di fatturato e di Pil non ci sono confronti. E anche gli spostamenti delle merci su gomma confermano il sorpasso. Il vecchio triangolo più produttivo del Paese che poggiava sul Nordovest è stato scalzato dal quello del Nordest, dove la manifattura, il terziario e la logistica tendono ad integrarsi e diventare un tutt'uno.

Il risultato che emerge dall’elaborazione messa a punto dall’ufficio studi della Cgia su dati dell'Aiscat lasciano pochi dubbi. Lungo la Brescia-Padova nel primo semestre del 2023 sono transitati 28.618 veicoli pesanti teorici medi al giorno, sulla Milano-Brescia se ne stimano 25.920, mentre sulla Torino-Milano ne passano 13.636. E sull’A1 Milano-Bologna il numero dei tir giornalieri ha toccato quota 23.431, contro i 10.209 dell’A7 Milano-Serravalle e i 7.319 dell’A7 Genova-Serravalle. Tratti autostradali, questi ultimi due, che collegano il capoluogo meneghino a Genova. «Ovviamente, c’è anche il rovescio della medaglia: con tanti tir per strada molte infrastrutture viarie lombarde e del Nordest sono soffocate dal traffico, dall’inquinamento e presentano una soglia di rischio incidenti stradali molto elevata», ha aggiunto la Cgia.