Conclusa l'emergenza, Torri del Benaco prepara il rilancio per la stagione

Conclusa l'emergenza sanitaria per il Norovirus che si era diffuso nella rete acquedottistica, tramite una missiva le associazioni di categoria avevano chiesto un incontro urgente all'Amministrazione comunale di Torri del Benaco, per fare fronte agli strascichi della vicenda che si sono riflessi anche sull'economia della zona e capire anche cosa fosse accaduto.

All'appuntamento che ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì, erano presenti il sindaco Stefano Nicotra e i rappresentanti degli operatori commerciali e turistici: il vicepresidente di Confcommercio Verona Paolo Artelio, che è anche presidente della DVG Foundation, accompagnato dai funzionari Confcommercio Paolo Caldana e Lisa Dal Collo; il direttore della DVG Luca Caputo; il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni con il direttore Mattia Boschelli; il presidente di Federalberghi Torri Mirko Lorenzini.

Verrà dunque attuata una campagna di comunicazione e promozione specifica a beneficio di Torri del Benaco, implementando quella già programmata per il lago di Gardache normalmente fa la DVG, per recuperare in termini di immagine dopo quanto accaduto a fine giugno. Campagna che verrà finanziata con parte della tassa di soggiorno del Comune di Torri e andrà a interessare i mercati di lingua tedesca, i più sensibili all’accaduto, coinvolgendo anche testate giornalistiche e social.

Le parti, inoltre, si sono impegnate a raccogliere dati per cercare di definire i danni, con l’impegno a rivedersi a ottobre per quantificare come sia andata la stagione e agevolare le categorie con misura di sostegno a partire dal 2025.

«Un primo rilancio immediato del territorio – il commento di Paolo Artelio – per venire incontro alle giuste esigenze degli imprenditori, preoccupati e amareggiati per quanto avvenuto e colpiti, per quanto riguarda le strutture ricettive, da numerose disdette».

«Siamo soddisfatti per l’azione promozionale messa in campo, che è quella più necessaria urgente, e che verrà cofinanziata attraverso l’imposta di soggiorno - sottolinea Ivan De Beni -. Sicuramente per ottobre avremo un quadro completo e certo circa le ripercussioni economiche sul territorio».