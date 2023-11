Le prime 50 aziende per fatturato della provincia di Verona

In Veneto, le prime otto aziende per ricchezza di fatturato sono tutte veronesi. Chiudono la top ten, la trevigiana De Longhi e la veneziana Pam, ma davanti ci sono otto aziende della provincia di Verona, le uniche in tutta la regione con un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro.

La classifica è realizzata da Report Aziende, in base ai bilanci 2022 e con dati forniti da Bigdata.it. E riducendola alla sola provincia di Verona si scopre che le aziende con fatturato miliardario sono le prime dieci. Mentre nei primi 50 posti ci sono aziende dai 190 milioni di euro di fatturato in su.

Le aziende miliardarie veronesi sono dunque 10 e la più ricca è la Lidl con oltre 6 miliardi di fatturato. Nel podio ci sono poi Volkswagen con circa 5,5 miliardi di fatturato annuo e Aia con più di 4 miliardi di fatturato. Dal quarto al decimo posto ci sono poi nell'ordine Eurospin, Agsm-Aim, Tre Valli, Maxi Di, Calzedonia, La Pellegrina e i supermercati Tosano.

Questa è la classifica delle prime 50 aziende per fatturato della provincia di Verona: