Oltre 30 mila tirocini attivati in Veneto nel 2022, il 40% dai centri per l'impiego: «L'80% dei tirocinanti trova lavoro entro l'anno»

Secondo quanto comunicato da Veneto Lavoro, sono circa 30 mila i tirocini attivati all'interno della nostra Regione durante il 2022 da parte di oltre 16 mila aziende. «Di questi, - spiega una nota di Veneto Lavoro - circa 22.300 sono tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo destinati a disoccupati e occupati a rischio disoccupazione, 4.000 sono tirocini estivi e di orientamento per studenti che vogliono fare esperienze lavorative durante le vacanze estive, 500 sono tirocini formativi e di orientamento destinati a neodiplomati e neolaureati e 1.600 tirocini di inclusione sociale riservati esclusivamente alle persone con disabilità prese in carico dai Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL)».

Da Veneto Lavoro quindi aggiungono: «Coerentemente con la valenza formativa di questo strumento, che non si configura come un rapporto di lavoro ma come un’esperienza formativa svolta in ambito lavorativo, i tirocinanti sono generalmente giovani, di cittadinanza italiana e con un titolo di studio medio-alto (diploma o laurea), la metà dei quali alla prima esperienza nel mondo del lavoro. Tuttavia negli ultimi anni il tirocinio ha interessato una platea sempre più ampia di beneficiari, comprese persone adulte che rimangono fuori dal mercato del lavoro, o rischiano di uscirne, configurandosi così come una politica attiva finalizzata all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti disoccupati, in cassa integrazione, persone con disabilità o in condizione di svantaggio e altre categorie di lavoratori. Nel 2022 i tirocinanti over 30, buona parte al di sotto dei 50 anni, sono stati poco più di 5.000».

In merito è intervenuta anche l’assessora regionale al lavoro e formazione Elena Donazzan, commentando i dati dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio di Veneto Lavoro, che fotografa la diffusione dei tirocini extracurriculari nel periodo 2019-2022 nel territorio regionale: «Il tirocinio si conferma un’ottima opportunità di orientamento al lavoro per i giovani e una politica attiva efficace per l’inserimento lavorativo per le persone alla ricerca di un’occupazione. Uno strumento di apprendimento e formazione che interessa non solo gli studenti che vogliono fare esperienze lavorative durante le vacanze estive o neodiplomati e neolaureati, che lo scelgono per orientarsi al mondo del lavoro, ma anche le persone adulte, rimaste fuori dal mercato del lavoro o che rischiano di uscirne o ancora in condizioni di disabilità o svantaggiate».

Stando a quanto riferito da Veneto Lavoro, i Centri per l’impiego «svolgono un ruolo di primo piano nella sottoscrizione di progetti formativi di stage: il 42% dei tirocini attivati in Veneto vedono come soggetto promotore il CPI, con punte del 94% nel caso dei tirocini estivi, che sono l’unica tipologia di tirocini in netta crescita rispetto agli anni precedenti (+12% rispetto al 2021 e +22% sul 2019)». Il tirocinio, inoltre, si rivela «un efficace strumento di inserimento lavorativo» e, soprattutto per i giovani, la «porta d’ingresso nel mondo del lavoro». La nota di Veneto Lavoro infatti sottolinea che «ad un anno dalla sua conclusione l’80% dei tirocinanti trova lavoro o attiva un nuovo stage, la metà entro il primo mese e il 43% nella stessa azienda che li ha ospitati, prevalentemente con contratto a tempo determinato o, nel caso dei giovani, con contratto di apprendistato».

A cercare tirocinanti sono «prevalentemente aziende di piccole dimensioni, molte delle quali nel corso dell’anno assumono un solo tirocinante e spesso senza ricorrere all’assunzione di altri lavoratori». Il tirocinio, spiegano sempre da Veneto Lavoro, generalmente prevede una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi ed è «particolarmente diffuso per figure impiegatizie e per le professioni qualificate nei servizi (principalmente attività commerciali e turistiche), ma anche operai specializzati e figure tecniche, mentre più raramente il tirocinio riguarda le basse qualifiche». L’industria riguarda «circa un terzo dei tirocini attivati e delle aziende ospitanti (concentrati nel metalmeccanico, nel made in italy e nell’edilizia)».

In base ai dati forniti da Veneto Lavoro, il tirocinio risulta meno frequente nei territori a prevalente vocazione turistica e più utilizzato in quelli manifatturieri. Le province con i numeri più elevati sono infatti Treviso (6.400 tirocini attivati nel 2022), Padova (6.100), e Vicenza (5.700), che insieme concentrano il 60% degli stage complessivi. Seguono Verona e Venezia (rispettivamente 4.400 e 4.100 attivazioni) e le province più piccole di Rovigo (2.200) e Belluno (1.200). «A fronte di una media regionale di 3 tirocini attivati ogni 100 rapporti di lavoro dipendente, - chiarisce la nota di Veneto Lavoro - nei Centri per l’impiego di Pieve di Cadore (Bl), Jesolo (Ve) e Affi (Vr), situati in territori a forte caratterizzazione turistica e stagionale, si conta in media un solo tirocinio ogni 100 assunzioni dipendenti, mentre a Bassano del Grappa (Vi), Castelfranco Veneto (Tv) e Schio-Thiene (Vi), più manifatturieri, vengono stipulati tra i 5 e i 6 tirocini ogni 100 rapporti di lavoro».