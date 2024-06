«Contrari ai ticket sui turisti ma non ai quello sui bus turistici. È incomprensibile»

Ticket sui turisti, perché no? Almeno così lo pagherebbero tutti. Usa ancora una volta l'ironia Ippogrifo, l'associazione che raccoglie gli accompagnatori e le guide turistiche abilitate di Verona.

Accompagnatori e guide veronesi sono entrati nella recente polemica sull'ipotesi di introdurre anche a Verona il ticket d'ingresso per i turisti. Ma lo hanno fatto per rivendicare una loro storica battaglia, quella contro il ticket che da quasi vent'anni devono pagare i bus turistici a Verona.

«Non comprendiamo perché l'amministrazione Tommasi sia contraria ad un ticket d'ingresso sui turisti in arrivo a Verona - si legge in una nota diffusa da Ippogrifo - E nemmeno perché tutti gli operatori economici del turismo lo siano. L'imposta sul nulla c'è già dal 2008. Era di 30 euro e l'ha introdotta la prima giunta Tosi. Il centrosinistra era contrario. La seconda giunta Tosi lo aveva portato a 50 euro. Il centrosinistra era contrario. La giunta Sboarina lo ha triplicato a 150 euro. Il centrosinistra era contrario. La giunta Tommasi di centrosinistra lo ha confermato, riducendo i servizi ai turisti e reintroducendo la salassata dell'acquisto del ticket al parcheggio bus che, se comprato sul posto all'arrivo e non prima, costa 300 euro. Poche città italiane sono così vampiresche. Ma solo sui turisti che arrivano in bus. Chi arriva in treno o in auto no. Noi, che dal 2008 siamo contrari alla gabella, ci limitiamo ad assistere ai contorcimenti logici e politici di una città che, nonostante questa classe dirigente, continua ad attirare gente. Aspettiamo che qualcuno ci spieghi perché 50 turisti che arrivano sulle 4 ruote di un bus pagano il ticket, ma 50 turisti che arrivano sulle 200 ruote di 50 auto non pagano».