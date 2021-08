Start up veronese Thrive X lancia quattro app per sfruttare l'intelligenza artificiale nel marketing digitale

Si va da applicazioni nate per il mercato dell'automotive a quelle per i corsi online, senza dimenticare l'estetica e beauty e le dinamiche connesse al cashback

Sono finalmente disponibili sui maggiori App store le applicazioni della start up veronese Thrive X. Si tratta di quattro app che sfruttano l'intelligenza artificiale per trovare contatti ideali e in target con le aziende. L’obiettivo principale è proprio generare nuovi contatti e trovare nuovi clienti in target senza dover far riferimento ad una web agency o a un social media manager.

Matteo Garoli, Ceo & Co-Founder di Thrive x Company, sostiene che l'intelligenza artificiale rappresenti il futuro del digital marketing e proprio per questo hanno deciso di rendere questa tecnologia accessibile a tutti coloro che scelgono i loro prodotti. Garoli aggiunge: «I nostri prodotti sfruttano l'intelligenza artificiale soprattutto nella pratica di Lead Generation, cioè per farti trovare nuovi clienti perfettamente in target con la tua azienda e il tuo prodotto».

Nel dettaglio le quattro applicazioni sono: TurboBot, applicazione dedicata al settore dell’automotive che permette di generare contatti ideali interessati a comprare o noleggiare veicoli; Clickster: si tratta di un'intelligenza artificiale che serve a trovare nuovi contatti in target per i servizi di high ticket, cioè beni con un alto margine di profitto come ad esempio un corso online; My Cashback Bot, applicazione verticale per le aziende appartenenti al circuito Cashback; e Beauty Bot, applicazione per il settore estetica.