300 allergie analizzate con un solo prelievo del sangue: il test di ultima generazione arriva a Verona

L'allergia è una condizione in cui il nostro sistema immunitario reagisce in modo anomalo ad un alimento o ad una sostanza che considera pericolosa. Un fenomeno sempre più presente in Italia, si stima infatti che nel nostro Paese oltre 1,5 milioni di persone ne soffrano. Il modo migliore per prevenire una reazione allergica è quello di conoscere, e quindi evitare, gli alimenti o le sostanze che ne sono alla base. Per farlo può venirci in aiuto un importante test.

ALEX2: il test che analizza 300 potenziali allergeni

Una novità per la salute e il benessere di tutte le persone che soffrono di una qualche forma di allergia è ALEX2, un test omnicomprensivo di ultima generazione che, con un unico prelievo di sangue, è in grado di analizzare 300 potenziali allergeni. Sviluppato da Cerba HealthCare, il più grande gruppo italiano di analisi cliniche e diagnostica ambulatoriale, il test arriva anche sul territorio di Verona, dove Cerba conta otto centri: ad Affi, Angiari, Bovolone, Concamarise, Pescantina, San Bonifacio e Verona (con due sedi, in via Fava 2/B e via Brunelleschi 1/B).

«ALEX2 è un test altamente specifico rispetto ad altri test comunemente utilizzati per individuare probabili allergie, come quelli cutanei (i cosiddetti Prick Test) ed i “classici” (RAST) basati sul dosaggio delle singole IgE specifiche - spiega la Dr.ssa Silva Saraceni, Direttore di Laboratorio presso Cerba HealthCare -. È uno strumento di prevenzione importante, perché i sintomi delle allergie non sono mai da sottovalutare: si stima che ogni anno avvengano in Italia 40 morti proprio a causa di queste problematiche. Quando si ha il dubbio di essere un soggetto allergico, quindi, è consigliato svolgere test specifici per identificare con precisione la sostanza allergenica, in modo da agevolare il medico specialista nella diagnosi e nell’individuazione delle terapie più appropriate (dalla dieta alla terapia farmacologica)».

Come funziona il test ALEX2 e perché è importante

A spiegare il funzionamento di questo test è sempre la Dr.ssa Seraceni: «Da un semplice e rapido prelievo di sangue, con ALEX2 possiamo misurare simultaneamente in un’unica seduta IgE totali e IgE specifiche dirette contro 300 allergeni: 117 estratti allergenici e 183 estratti allergeni molecolari. Questo è un numero virtualmente impossibile da raggiungere con dosaggi singoli, sia in termini di impegno che di costi». Il prelievo dura pochi secondi e il risultato, disponibile in poco più di venti giorni, viene analizzato da personale altamente qualificato tramite uno strumento automatico dedicato.

Le reazioni allergiche sono reazioni, a volte anche violente, del nostro sistema immunitario a quelli che il nostro organismo percepisce come “agenti estranei” da cui difendersi e sono mediate da anticorpi che appartengono alla classe IgE delle immunoglobuline. Questi “agenti estranei” si chiamano allergeni e possono essere i più diversi: pollini, acari, peli di animali, polvere e muffe che inaliamo; materiali che tocchiamo; fino agli alimenti. Dunque, le allergie possono manifestarsi nelle forme più disparate, con sintomi che possono essere lievi oppure persino letali e non sempre, è semplice risalire alla reale causa, fra le centinaia in gioco. La tempestività della diagnosi, gioca un ruolo fondamentale: «Ecco perché - spiega la dottoressa - Cerba HealthCare punta su un test come ALEX2 che, alla completezza dei 300 allergeni analizzati, combina semplicità di esecuzione e rapidità nella consegna dei risultati, fornendo ai pazienti uno strumento davvero efficace per la preservazione e la cura della propria salute».

Una gamma completa di analisi di laboratorio

L’innovazione, l’attenzione a tutti gli aspetti del rapporto con il paziente (comfort incluso) e la varietà dei servizi offerti sono del resto gli elementi che fanno di Cerba HealthCare un punto di riferimento nel settore delle analisi di laboratorio. Nei punti prelievo del gruppo è possibile effettuare oltre 1.200 test diversi, alcuni dei quali accorpati in utilissimi pacchetti check-up, pensati “ad hoc” per le più diverse esigenze: «Oltre al test ALEX2 - spiega sempre la Dr.ssa Seraceni - abbiamo diversi profili di controllo uomo e donna, sia under che over 40 anni, profili specifici per valutare il sistema cardiovascolare, la tiroide e tanto altro. Ogni pacchetto, mantenendo tariffe competitive, è studiato per controllare in maniera semplice il proprio stato generale di salute con rapide tempistiche di prenotazione e risposta».

Un presidio di salute per i cittadini che ha alle spalle tutta la solidità del gruppo Cerba HealthCare, presente in 16 regioni italiane con oltre 400 centri in grado di offrire oltre alle analisi di laboratorio, anche poliambulatori specialistici, diagnostica per immagini e medicina dello sport.

Tutte le informazioni su: www.cerbahealthcare.it