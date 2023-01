Da Nogara i tappi inseparabili dalla bottiglia per tutti i prodotti Coca-Cola

A meno di un anno dall’introduzione sulle bottiglie di FuzeTea, Coca-Cola estende i tappi uniti alla bottiglia (tethered caps) a tutti i suoi marchi con l’obiettivo di semplificare la raccolta e il riciclo e ridurre la dispersione e l’impatto della plastica sull’ambiente. Un'innovazione importante che anticipa le disposizioni contenute nella direttiva europea sulle chiusure degli imballaggi in plastica per bevande, la quale entrerà in vigore nel 2024.

Lo stabilimento di Nogara sarà protagonista di questa innovazione. L'impianto aveva già gestito il 100% della produzione in Italia dei tethered caps per le varianti di FuzeTea in plastica, che ha portato ad una riduzione del 10% del quantitativo di plastica per ogni tappo.

Ora, il sito produttivo si conferma centrale nelle strategie dell'azienda per rendere le confezioni sempre più sostenibili. Strategia resa concreta grazie a 250 milioni di euro di investimenti. Soldi che hanno permesso la produzione di bottiglie fatte interamente con plastica riciclata oltre al sistema in carta 100% riciclabile che permette di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine. «In questi anni abbiamo concentrato i nostri sforzi, in termini di risorse investite e adozione di nuove tecnologie, nel ridurre la dispersione e l’impatto della plastica nell’ambiente - ha dichiarato Giangiacomo Pierini, corporate affairs and sustainability director di Coca-Cola Hbc Italia - Lo abbiamo fatto puntando sul riciclo, come parte di un percorso di transizione verso un’economia sempre più circolare, chiave per un futuro in cui business e sostenibilità vadano di pari passo. Possiamo fare di più, ma è fondamentale il supporto e l’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee nei confronti delle esigenze e delle strategie dell’industria».

I nuovi tappi hanno un design innovativo, frutto di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo per garantire un’esperienza ottimale al consumatore mantenendo il sistema di apertura di sempre. Il tappo è collegato a un anello di sicurezza tramite una linguetta che garantisce che non possa essere separato dalla bottiglia, in modo da rendere più facile conferire l’intera confezione con il tappo attaccato.