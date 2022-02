Taglio delle tasse nel 2022: chi ci guadagna secondo l'Istituto di Ricerca Prout di Verona

Si pensava che il taglio delle tasse proposto dal Governo per il 2022, avesse beneficiato i redditi più bassi, le categorie che non arrivano a fine mese, le famiglie più in difficoltà. Il taglio dell'Irpef avvantaggerà certo i contribuenti con redditi bassi, compresi tra i 12.000 e i 18.000 euro, di circa 229 euro. Per i pensionati, il guadagno medio pro capite sarà di 178 euro, e per i lavoratori autonomi sarà di 105 euro. E l'importo sale a 266 euro per gli impiegati, mentre sarà pari a 162 euro per gli operai.



Ma a beneficiarne di più, secondo Tarcisio Bonotto dell'Istituto di Ricerca Prout di Verona, saranno i redditi compresi tra 42.000 e 54.000 euro, con uno sgravio da 904 euro a 570 euro pro capite. E il 20% delle famiglie in condizione economica meno favorevole, esenti Irpef in quanto incapienti, non avrà alcun beneficio dall’intervento previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Per questa categoria di contribuenti, eventuali futuri interventi di sostegno dovranno basarsi su strumenti differenti, quali «trasferimenti monetari diretti o meno imposte».Si dice che le risorse di un paese dovrebbero servire a garantire prima a tutti e tutte le minime necessità per vivere, poi assecondare i bisogni non fondamentali. Le risorse sono una proprietà collettiva, per cui ognuno ha diritto alla sua quota parte per mantenere la propria esistenza. A partire da questo dato la manovra economica per il 2022 di circa 8 miliardi di euro, avrebbe potuto focalizzarsi su chi ha più necessità di sopravvivenza. Una detassazione di 904 euro per un reddito di 40.000 euro, non farebbe molta differenza, non viene messa in pericolo la sopravvivenza, ma potrebbe essere una boccata d’ossigeno per un reddito da 6.000 euro fino a 12.000 euro. La speranza è che il Governo possa adottare questo principio per risollevare dalla povertà circa 5 milioni di persone in Italia.